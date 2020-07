Produção de lixo aumenta 8,2% em março, mas reduz em abril e maio em Suzano

A quantidade de lixo recolhido aumentou 8,2% em março deste ano, em comparação com fevereiro. O terceiro mês contou com oito dias de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o que auxiliou na produção de lixo por parte da população. Os dados são do Grupo Pioneira, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade.

Em fevereiro, foram 7,3 toneladas de lixo recolhido. Já em março, este número foi de 7,9 toneladas. Após o aumento, houve redução na produção de resíduos em abril e maio. Nos dois meses, foram 7,2 toneladas em cada.

Houve aumento no recolhimento de papel e plástico.

Segundo Leandro Helfinichtaine, gerente da Pioneira em Suzano, isso ocorreu por três fatores provocados pela pandemia: o primeiro diz respeito aos catadores, que pararam de ir para as ruas; o segundo pelo aumento na quantidade de pedidos e entregas; e o terceiro pela paralisação da coleta seletiva.

“O lixo que a coleta seletiva levava vai para o lixo normal. Não vejo mais os caminhões indo para os condomínios. Hoje, há muitas entregas também, e na pandemia, os catadores estão indo menos para as ruas”, justificou Helfinichtaine.

Número de viagens aumenta por causa de papel e plástico

O número de viagens aumentou por conta da quantidade de papel e plástico recolhida. Em fevereiro, foram cerca de 1,2 mil viagens; em março, em torno de 1,3 mil; em abril, 1.385; e em maio, 1.430 viagens.



“Como a coleta seletiva não está funcionando, subiu a quantidade de viagens, não volume de peso. Tem muito papel e plástico que ia pra reciclagem e que agora, está indo tudo para o lixo doméstico, então o caminhão embucha. Parece que está pesado, mas é só volume dentro”, disse o gerente Leandro Helfinichtaine. A Prefeitura de Suzano informou que o serviço de limpeza e coleta de lixo segue sendo feito pela Pioneira e que não houve alteração significativa na produção de resíduos.



A administração confirmou a suspensão da coleta seletiva, seguindo recomendações de Saúde. No entanto, está sendo elaborado um plano para a retomada com ações de Educação Ambiental.



Os ecopontos da cidade também foram fechados, mas há cerca de 15 dias, voltaram a funcionar em horário normal.



A Prefeitura também informou que há um plano de resíduos em vigor na cidade, onde é elaborado um diagnóstico, seguido pela listagem dos problemas e, depois, propostas para a solução.