Produtores temem prejuízo de 45% no plantio por causa da onda de calor e chuvas

A perda de hortaliças em Suzano deve ser de 35% a 45% no período de altas temperaturas. A informação é do presidente do Sindicato dos Agricultores de Suzano, Ricardo Sato.

O chefe do sindicato afirmou que ainda é apenas o começo da temporada de altas temperaturas e que “algumas hortaliças poderão desaparecer das gôndolas dos mercados”.

O calor e as fortes chuvas causam prejuízos às hortaliças, de acordo com Sato. “O calor aumenta a podridão das plantas e causa estresse de crescimento. A chuva danifica as partes aéreas das plantas, bem como a erosão e perda de nutrientes do solo”, explica.

Aumento nos preços

O presidente do sindicato conta que o verão é um período em que os preços das hortaliças tendem a subir. “Desde que as hortaliças são cultivadas comercialmente no município, o verão é tempo de preços altos. São ciclos naturais que se repetem”, conta.

Os aumentos, na visão de Sato, devem começar já na próxima semana. “O aumento vai ser diário a partir da semana que vem e vai até o fim do verão, mais ou menos em março. O aumento deve ser considerável causado pelo efeito de oferta e procura”, explica.

“Vou citar, como exemplo, o pé de alface, que hoje tem um preço médio de R$ 3. Com os aumentos, esse produto poderá facilmente passar dos R$ 6”, conta o presidente. O maço de coentro também terá um grande aumento. “Essa hortaliça costuma subir mais de 200% nessa época”.

Além dos dois citados, outros produtos que devem ter aumento são: espinafre, almeida, agrião, salsa, couve e rúcula. “Legumes também sofrem aumento tanto quanto as folhosas”, finaliza Ricardo Sato.

Agricultura em Suzano

O presidente do Sindicato dos Agricultores de Suzano estimou que existem cerca de 380 produtores rurais na cidade. São aproximadamente 240 agricultores no ramo de hortaliças, o que corresponde a 70% dos agricultores deste ramo na região, também de acordo com Ricardo Sato.