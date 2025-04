Produtos agrícolas de Suzano vivem expectativa de melhora no clima para ajudar plantações

Suzano possui cerca de 450 produtores rurais dedicados à Horticultura e a outros segmentos da produção agropecuária. As chuvas do início de outono não devem causar danos às plantações, no entanto, o calor intenso acaba criando condições para degradação das hortaliças, principalmente no município. Os produtos podem melhorar ainda mais a qualidade com um tempo mais ameno.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agricultores, Ricardo Sato, os produtores rurais estão enfrentando diversos problemas devido às altas temperaturas. “Até esta semana, por causa das condições desfavoráveis de calor e chuva, os produtores rurais de Suzano estavam com a qualidade baixa dos produtos. Sem mencionar a dificuldade de cultivo em decorrência de doenças causadas por bactérias e fungos”. Além disso, afirmou que “o município produz hortaliças folhosas, como alface, acelgas, coentro, espinafre, salsa, couve manteiga, entre outros. O calor tem prejudicado principalmente os da cidade”.

A expectativa é que com uma mudança de temperatura abaixo de 25 graus, a produção volte a ter boa qualidade. “Não que já vamos conseguir produzir produtos de qualidade, mas no outono teremos melhores condições de produção, isto é, se o clima colaborar com ciclos naturais”, finalizou Ricardo.

Como publicado em agosto de 2024 no DS, a Prefeitura implementa programas e projetos de apoio à agricultura, como a coleta e descarte correto de embalagens de agrotóxicos, análise de solo, fornecimento para alimentação escolar, apoio em projetos de aquisição de tratores e assistência técnica. A pasta não oferece financiamentos, subsídios ou incentivos fiscais para os agricultores, mas tem atuado em parcerias para fortalecer o setor como as citadas acima.