Produtos para a ceia de Natal chegam aos mercados de Suzano

Os supermercados e atacadista de Suzano já estão se preparando para as vendas de fim de ano. Os produtos natalinos mais procurados, para integrar a tradicional ceia - Panetone, chocotone, frutas cristalizadas e aves em geral - já começaram a aparecer nas prateleiras.

De acordo com os gerentes dos estabelecimentos, a expectativa de vendas é grande e devem superar a média do ano passado. A procura pelos alimentos ainda é tímida e começa a se intensificar na segunda quinzena do mês. "Agora que acabou a Black Friday, as pessoas vão se recuperar financeiramente e aproveitar a 2ª parcela do 13º salário para fazer as compras para a ceia de natal", conta o gerente do atacadista Assaí, Clodoaldo Dias, de 42 anos.

Dias estima um acréscimo de 10% nas vendas em relação ao ano passado. "Além dos produtos mais procurados, temos as cestas de natal, com tamanhos e estilos variados que prometem fomentar ainda mais as vendas".

As frutas da época, aves e suínos, que costumam ser os pratos principais da ceia e dos almoços de fim de ano. Os pescados também estão entre os produtos mais procurados, assim como os azeites, temperos, vinhos e champanhe. Os preços variam muito de um mercado para o outro. Entre os produtos principais, o chocotone (500 e 400 gramas) está na faixa dos R$ 23,90, o mais caro e R$14,30, o mais barato. Já os panetones (de 400 gramas a 1 quilo), o valor mais alto é de R$ 29,90, e o mais baixo é R$ 5,85. Os valores das aves variam de acordo com o peso e a marca do produto. O valor, em média, do pernil é de R$ 12,79 o quilo. O quilo do lombo está, em média, R$ 21,40 o quilo e o chester, R$ 14,18 o quilo.

O gerente do supermercado Primos, Nivaldo Sandrini, de 61 anos, espera um público maior para esse ano. "Queremos sempre vendar mais, eu estimo um crescimento satisfatório. Ainda não é possível mensurar, porque é muito cedo, mas creio que entre 20% a 50%. Esse seria o ideal", conta.

A decoração do local já está visível, assim como os folhetins de promoções. "Começamos a estocar recentemente os produtos, tudo para atender a demanda que deve se intensificar mais agora em dezembro", explica.

Quem também está esperançoso para um aumento de vendas é o gerente do atacado Comercial Esperança. O estoque também já está sendo abastecido para que nada falte durante as vendas. "Para chamar a atenção dos clientes, vamos fazer algumas promoções, facilitar a forma de pagamento no cartão e focar nas cestas, que tem bastante procura nessa época do ano", garante.