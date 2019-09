Proerd forma 120 alunos da escola Zeikichi Fukuoka

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) realizou cerimônia de formatura de 120 alunos, na manhã dessa sexta-feira, 13. Os alunos formados são da Escola Estadual Zeikichi Fukuoka, localizada na Cidade Edson, em Suzano.

Participaram do evento duas instrutoras do Proerd: as Cabos Doria e Janaína, da Polícia Militar (PM), além do comandante delas, o capitão Pavanelli.

A cerimônia também contou com a participação de professores e funcionários da escola.

A Prefeitura de Suzano doou uma bicicleta, para que ela fosse sorteada aos alunos. As crianças ainda aproveitaram a ocasião para tirar fotos ao lado das instrutoras.