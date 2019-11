Proerd forma 120 alunos de escola da Casa Branca

A Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, no Parque Residencial Casa Branca, recebeu na manhã desta sexta-feira (29/11) a cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), da Polícia Militar (PM).

Ao todo, 120 alunos do 5º ano ganharam seus certificados durante o evento, que ocorreu no pátio da unidade e contou também com homenagens e apresentações. Durante as aulas do Proerd, sob a coordenação dos cabos Alexandre Augusto dos Santos e Janaína Serafim, as crianças receberam instruções e orientações a respeito do perigo da violência e do uso de entorpecentes.

Entre os presentes na solenidade estavam o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, o vereador Rogério Gomes do Nascimento, o representante do 32º Batalhão da PM, capitão Tiago Pavanelli, a diretora da escola, Elenice Lima Carvalho, educadores e familiares.