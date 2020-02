Professor de yoga conta rotina de vida na China em meio ao coronavírus

O professor de yoga, Tonny Chang, tem uma relação direta com Suzano. Ele passava os finais de semana na cidade com os amigos, mesmo morando em São Paulo.

Há cinco anos está na China com esposa e os dois filhos. Ele contou, em entrevista ao DS, a rotina em Xangai após os casos de coronavírus. "O clima de Xangai, assim como em todas as cidades chinesas, é de alerta, cautela e atenção", disse.

Segundo ele, há moradores fazendo estoques de comida e outros produtos. "Muitas pessoas, com medo do desabastecimento, estão estocando comida, medicamentos, água e principalmente máscaras em casa", afirmou.

Segundo ele, o governo chinês orienta a população a evitar, "ao máximo", grandes aglomerações e se possível não sair de casa. "A mídia está a todo tempo tentando acalmar a população e passar as últimas notícias sobre essa situação", disse.

O sentimento do professor de yoga e da população é de que ainda é incerto se a epidemia vai passar, como aconteceu, por exemplo, com a Gripe H1N1. "Todas as experiências com novas ameaças têm diferentes características".

A rotina de Tonny mudou. "Todas as minhas aulas foram canceladas. As férias de inverno das crianças estendidas e as atrações da cidade temporariamente interrompidas. Não uso máscaras em casa, mas se precisar sair uso sim!", disse.

Ele afirmou que “infelizmente não passou pela cabeça voltar ao Brasil”. “Saí (do Brasil) para procurar uma vida melhor".

Ele fez um desabafo sobre o País natal. "O Brasil também passa por uma epidemia, mas não é causada por um novo coronavírus, mas sim pela intolerância, ignorância e violência", afirmou.

No final da entrevista deixou um recado: "Na minha sincera opinião, o Brasil e meus irmãos brasileiros têm problemas demais para se preocupar com um vírus do outro lado do planeta".