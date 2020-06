Professor de yoga lança aulas na internet durante a quarentena

Com as limitações trazidas pela pandemia do novo coronavírus, as academias e centros de ginásticas, assim como e outros tipos de atividade física, estão fechados temporariamente. Pensando nisso, o professor de yoga, Tonny Chang, iniciou o projeto “Yoga para Você”, onde aulas com exercícios são postadas gratuitamente na internet.

Chang, que mora na China há cinco anos com a esposa e os filhos, conta que a iniciativa surgiu de uma proposta elaborada pela sua companheira. “Ela pediu uma aula particular para fazer com as amigas dela, que estão espalhadas pelo mundo todo. Uma mora na Irlanda, outra mora na Inglaterra e uma no Brasil”, explica.

O professor diz que foi a partir dessa proposta que pensou em estender as aulas de yoga para mais pessoas. O projeto, de início, era realizado através de uma ferramenta de videochamada, onde é possível acompanhar as aulas ao vivo. Após algum tempo, as aulas passaram a ser disponibilizadas também no YouTube.

“O canal veio a calhar porque foi bem na época que foi decretado o isolamento social no Brasil. E eu acho que essa é a hora que as pessoas devem se unir gente conseguir sair dessa juntos”, reforça.

Ao todo, cinco aulas já foram disponibilizadas pelo professor e podem ser conferidas no canal do youtube no endereço www.youtube.com/tonnychang. Mais informações podem ser obtidas através do instagram do professor no @tonnychang.

Coronavírus na China

De acordo com o professor, os novos casos de coronavírus que estão surgindo recentemente na China não são advindos de uma segunda onda de contágio da doença, mas ainda são resquícios da primeira onda de transmissão do vírus.

Ele conta que as autoridades chinesas estão tomando providências para conter novos casos, e que alguns bairros de Pequim estão em isolamento novamente para evitar a propagação da doença. Segundo informações, o surto que atinge a capital chinesa teria se iniciado em um mercado de peixes na região. “Através de uma base de dados, eles (as autoridades) estão rastreando para saber da onde veio esse vírus, da onde veio esse peixe, da onde surgiu essa contaminação. Então não é uma mutação do vírus e nem uma segunda onda. As autoridades estão reforçando as medidas de controle ”, conclui.