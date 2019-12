Professor recebe prêmio por projeto de estímulo à leitura em escola municipal

Um professor da rede municipal de ensino de Suzano recebeu o reconhecimento por seu trabalho de estímulo à leitura no distrito de Palmeiras. O projeto “Leitura para Todos – Uma Imagem Diz Tudo”, do educador Gilberto Otaviano da Silva, esteve entre os dez trabalhos de destaque na primeira edição do prêmio Conectando Boas Práticas, realizado em Mogi das Cruzes.

A cerimônia faz parte do programa Conectando Saberes, composto por uma rede de mais de 600 professores de todo o País em 61 núcleos. O grupo “Entre Nós”, sediado em Mogi das Cruzes, abrange o Alto Tietê e o Vale do Paraíba, dos quais recebeu trabalhos de 40 profissionais de 49 cidades, dentro dos critérios de seleção da Fundação Lemann, que mantém a iniciativa.

Dos dez projetos premiados em outubro com uma placa de honra ao mérito e com a inclusão em uma antologia voltada para a atuação pedagógica, nove são da região e dois de Suzano. No entanto, apenas Gilberto Otaviano da Silva é da rede municipal de ensino.

O trabalho foi desenvolvido inicialmente com alunos do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio. No entanto, o professor percebeu que a turma do 4º ano do período da tarde da Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém, poderia participar do programa paradidático, que envolve a leitura e a interpretação de notícias veiculadas na imprensa local. Com o uso de fotos de capa e matérias de jornal, as crianças são convidadas a reinterpretar, diante de sua visão de mundo, os acontecimentos do dia a dia. No final do semestre, os estudantes expuseram as redações criadas com base nas reportagens.

Para Silva, o resultado superou as expectativas iniciais. “O trabalho realizado com os alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental foi não apenas pelo engajamento, mas pela qualidade dos textos apresentados. Foi uma iniciativa que mostrou que nossos estudantes estão à procura de novos desafios e prontos para abraçar novas propostas”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, se mostrou feliz com o resultado alcançado na escola municipal do Jardim Belém e reconhecido no prêmio. “Nossos educadores podem e devem sempre buscar novas abordagens e iniciativas que venham a beneficiar o currículo e a perspectiva dos alunos”, destacou o chefe da pasta.