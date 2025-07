Professora de Suzano é destaque na seleção brasileira de vôlei sentado

A trajetória de Suellen Cristine Dellangelica Lima é marcada por superação, talento e amor ao esporte. Há 19 anos, a atleta de Suzano integra a seleção brasileira de vôlei sentado, representando o Brasil em vários campeonatos e levando o nome da cidade ao cenário esportivo mundial.

Além de jogadora de alto rendimento, Suellen também se dedica à formação de novas gerações. É professora de Educação Física na Escola Municipal Mércia Amaral Andrade de Brito, no Parque Residencial Casa Branca, onde ensina crianças de 6 a 10 anos. O caminho até a docência foi natural: nasceu da paixão pelo esporte e da vontade de transformar vidas com ele, assim como o esporte transformou a sua.

Sua história nas quadras começou cedo, aos 12 anos, jogando vôlei convencional. Mesmo sem referências ou colegas com deficiência na época, seguiu firme e determinada, quebrando barreiras e se destacando por sua habilidade e perseverança.

Foi na unidade do Sesi de Suzano que surgiu a oportunidade de conhecer o vôlei sentado. O convite veio como um novo desafio e Suellen o abraçou com coragem. Seu desempenho logo chamou a atenção, e, ainda no mesmo ano, foi aprovada em testes para integrar a seleção brasileira. Desde então, vem construindo uma carreira sólida e vitoriosa como atleta paralímpica.

Em maio deste ano, Suellen brilhou novamente no Zonal Parapan-Americano de 2025, realizado em Denver (EUA), onde foi eleita a Jogadora Mais Valiosa (MVP) do torneio, um reconhecimento à sua excelência e entrega. Ela também fez parte da equipe brasileira na Paralimpíada de Paris, em 2024, quando o Brasil conquistou a 4ª colocação. No cenário nacional, soma impressionantes 18 títulos do Campeonato Brasileiro da modalidade pelo Sesi.

Mas Suellen vai além dos números e dos troféus. Sua presença em sala de aula, seu olhar atento às crianças e sua postura diante da vida fazem dela um verdadeiro exemplo de superação e inspiração. “Representar o Brasil é uma honra imensa, mas poder voltar para a sala de aula e ser exemplo para os meus alunos torna tudo ainda mais especial”, afirma.

A secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila Valencio Magalhães, exaltou a importância da atuação da atleta dentro da escola: “Os alunos da escola Mércia Amaral têm o privilégio de aprender com uma das melhores atletas do Brasil. Ter uma referência como a Suellen é inspirador e enriquece o desenvolvimento dos nossos estudantes”, disse.

O prefeito Pedro Ishi também celebrou a trajetória da suzanense. “É um orgulho enorme para nós termos uma representante como a Suellen levando o nome da nossa cidade com tanto talento e dedicação. Uma história que, sem dúvida, inspira a todos”, destacou.

Entre medalhas, desafios e conquistas, Suellen segue fazendo história. E faz isso sem esquecer suas raízes, devolvendo à comunidade tudo aquilo que aprendeu com o esporte: a coragem, perseverança e o poder de acreditar nos próprios sonhos.