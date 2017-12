Professora de Suzano viaja ao Haiti pela 4ª vez em trabalho voluntário

A professora do Ensino Infantil da Escola Municipal (EM) Avelino de Lima Franco no bairro Miguel Badra, Adriana Ferreira Almeida, vai pela 4ª vez consecutiva ao Haiti realizar trabalho voluntário com creches locais. O trabalho faz parte da "Missão Desafio" cujo objetivo é auxiliar e ajudar 500 crianças que vivem em nove orfanatos da região. O principal objetivo deste trabalho é garantir a alimentação diária das crianças e dos jovens, além de garantir educação e todo o conforto que precisam, já que o país não possui política pública.

Um total de 60 voluntários vão com Adriana. Entre eles estão médicos, dentistas, enfermeiras e professores para realizar o trabalho voluntário com as crianças. O embarque será no dia 10, com retorno previsto para o dia 19 de dezembro. "Essa é a 4ª vez que eu vou para o Haiti. Não tenho palavras para descrever o quanto é gratificante esse trabalho missionário que realizamos. Levamos presentes que arrecadamos aqui no Brasil para as crianças", relata.

Nos trabalhos que realiza no Haiti, ela realça a importância da compaixão com a população que ainda está se reerguendo após o terremoto que atingiu o país em 2010. "Nós precisamos sentir a dor do outro, precisamos nos importar com o outro, precisamos transformar a vida do próximo", diz.

Além de participar do projeto 'Missão Desafio', Adriana lidera o projeto 'Missão Amor com Atitude' que tem como princípio conscientizar, agregar conhecimento e despertar nas pessoas a ação de ajudar o próximo. "Com esse projeto que despertar as pessoas pra praticarem a ação de ir a campo ajudar quem precisa", ressalta.

De 2014 até hoje, Adriana já visitou sete países, Burkina Faso, Haiti, Peru, Togo, Índia, Nepal e Jordânia. Todos os países foram visitados quando estava de licença da escola. Em Burkina Faso, ela destaca a importância da liderança do pastor suzanense Josinaldo Cavalcante a frente das missões. O pastor construiu moradias e escola nas aldeias em que foram realizados os trabalhos voluntários. Atualmente ele está realizando missões em Togo, na África. Na Jordânia, Adriana trabalhou com refugiados da guerra da Síria e Iraque. Foram feitas visitas nos domicílios, distribuição de colchões, roupas e comidas e psicólogos foram levados ao local para conversar com os refugiados.