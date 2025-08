Professora de universidade britânica vem a Suzano conhecer ações de planejamento e sustentabilidade

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta quinta-feira (31/07) a visita da arquiteta e professora Teresa Serrano Aviles, da University of East London (UEL), do Reino Unido, que está em missão pelo Brasil para conhecer boas práticas em planejamento urbano e sustentabilidade. A especialista internacional veio à cidade para acompanhar de perto projetos desenvolvidos pela atual gestão, como o Plano de Redução de Ruídos e Ilhas de Calor e o Sistema de Áreas Livres e Verdes, elaborados em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Durante a visita, Teresa participou de um workshop promovido pelas Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e de Meio Ambiente, com foco no programa “Suzano Mais Praças”, que visa a requalificação e a ampliação de espaços públicos de lazer e convivência, promovendo uma cidade mais sustentável, segura e inclusiva. A proposta considera as múltiplas dimensões sociais e ambientais do território, incluindo recortes como infância e gênero nas áreas escolares.

A agenda da professora incluiu visitas técnicas a diversos locais onde os projetos estão em andamento. Ela passou pela Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório, no Jardim Gardênia Azul; por uma praça próxima à Escola Municipal Professor Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; e por outra área verde no Jardim Quaresmeira II, no entorno da Escola Municipal José Braz Neto. Esses espaços fazem parte do eixo experimental do programa “Suzano Mais Praças”, onde estão sendo aplicadas soluções para a melhoria da qualidade ambiental e da segurança urbana.

O encerramento da visita se deu no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador, onde são cultivadas mudas utilizadas nos projetos de arborização e paisagismo urbano da cidade. Teresa pôde conhecer o trabalho realizado pela equipe técnica do local, que também é referência regional em educação ambiental. Em sua fala, a professora Teresa Serrano Aviles se mostrou entusiasmada com o que viu em Suzano. “Estamos muito interessados no trabalho desenvolvido aqui. Há um potencial enorme de intercâmbio entre as universidades e as equipes locais”, disse a docente britânica.