Jornal Diário de Suzano - 23/10/2025
Cidades

Professora Judith é homenageada pela dedicação de 60 anos ao ensino

Moção de aplausos foi aprovada na Câmara de Suzano como reconhecimento ao trabalho da professora

23 outubro 2025 - 08h00Por Edgar Leite - da Reportagem Local
Professora Judith é homenageada pela dedicação de 60 anos ao ensinoProfessora Judith é homenageada pela dedicação de 60 anos ao ensino - (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma moção de aplausos foi aprovada na Câmara de Suzano para homenagear e parabenizar a professora Judith Falleiros, 84 anos, ex-revisora do Diário de Suzano. São 60 anos de vida dedicados ao magistério e à formação de gerações. 

A indicação é do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. A brilhante trajetória de Judith se iniciou aos 18 anos.

Movida por profundo amor à educação, ela sempre acreditou que o ensino era imprescindível e que a disciplina fundamental para o desenvolvimento pleno dos alunos.

“Alfabetizou inúmeras turmas e, sempre que possível, acompanhava seus alunos nos anos seguintes, criando vínculos duradouros”, afirmou o vereador no documento aprovado na Câmara. “Sua casa era um verdadeiro santuário da educação, repleta de livros, cadernos e o amor pelo ensinar”.

Judith atuou na Escola Estadual Raul Brasil e no Sesi. “Ela não apenas ensinou. Transformou vidas”, acrescentou Marcel.

Judith dedicou 60 anos como educadora - (Foto: Arquivo Pessoal)

Após a aposentadoria, sua vocação não permitiu que descansasse. Tornou-se referência em aulas particulares. Atendeu famílias que buscavam sua competência e dedicação para ensinar. A casa de Judith transformou-se em sala de aula, recebendo alunos de segunda a domingo.

Revisora do Diário de Suzano

A sua atuação no ensino e o trato com o Português correto levou Judith para a Redação do Diário de Suzano nos anos 2010. Foi um convite especial do diretor de Redação, Octavio Thadeu de Moraes, que deu muito certo. 

Ela lia e corrigia todas as páginas do jornal. E foi assim por muito tempo.

“A dona Judith era uma leitora assídua do Diário de Suzano. E sempre corrigia uma palavra ou outra das edições. O seu Octavio teve então a ideia de trazê-la para fazer parte da redação do jornal. Sempre muito competente”, disse o editor-chefe do DS, jornalista Edgar Leite.

História de vida

Judith ingressou no magistério aos 18 anos. Dedicou-se em sala de aula, em escolas públicas, por anos onde se aposentou em 1986. 

A opção pela profissão de professora veio muito cedo em uma residência cercada de livros, cadernos e lápis.

Chegava em casa com sacolas cheias de atividades para serem corrigidas dos seus alunos. “Em cada prova avaliada, um recadinho de incentivo para seus alunos”.

Aulas particulares

Mesmo após a aposentadoria, Judith foi procurada pelas famílias para dar aulas particulares. Tarefa que durou dez anos. E assim, atendendo um aqui e outro ali, a notícia se espalhou. 

Até ser procurada também por diretores do Diário de Suzano, onde trabalhou como revisora. Judith acompanhou filhos e sobrinhos da família Moraes ensinando em aulas particulares.

Luta contra a doença

A professora sofre atualmente de ataxia cerebral - ocorre quando a pessoa tem perda de coordenação dos movimentos voluntários. 

O DS visitou ela nesta quarta-feira (22 de outubro). Ela luta contra a doença e, por isso, não conseguiu dar entrevista. Em junho deixou uma mensagem ao DS: “Sou grata ao jornal, e aos diretores, pelo carinho, respeito, amizade e consideração comigo”. 

Segundo familiares, a doença começou de forma silenciosa - uma dormência na mão, depois nos pés.

WhatsApp Image 2025 10 22 at 21.11.12 (1)

WhatsApp Image 2025 10 22 at 21.12.30Família vê Judith como exemplo de dedicação ao longo dos anos - (Fotos: Arquivo Pessoal)

O corpo enviava os sinais, mas os familiares não esperavam que se transformassem em uma doença.

O diagnóstico inicial foi incerto, e a busca por respostas trouxe ansiedade e medo. Na segunda tentativa, um neurologista confirmou: ataxia cerebral, segundo o filho Bráulio Falleiros, em entrevista ao DS. “E com essa confirmação veio também a realidade do que estava por vir - um caminho difícil, onde cada conquista do dia anterior poderia se tornar uma lembrança no dia seguinte”. A mobilidade foi ficando difícil aos poucos: primeiro a locomoção, depois os braços e até o pescoço. 

Familiares afirmam que por trás dessa “batalha contra uma doença implacável, existe uma pessoa que continua sentindo, pensando e amando”. 

“Uma pessoa que merece dignidade, conforto e esperança. E é por isso que cada gesto de apoio importa - cada oração, cada palavra de incentivo, cada ajuda concreta faz diferença”.

A paixão de Judith pelo magistério despertou também o desejo da filha Patrícia Falleiros em dar aulas. “Sou professora há 34 anos. Minha mãe é o meu exemplo”, disse.

Judith tem como netos: Carolina de Souza Rabelo, João Paulo de Souza Rabelo, Rafaella Anceloti Falleiros e Felipe Anceloti Falleiros.

