Jornal Diário de Suzano - 23/10/2025
Falecimento

Professora Judith, ex-revisora do Diário de Suzano, morre aos 84 anos

Ela se dedicou 60 anos de vida ao magistério e à formação de gerações. A morte ocorre no dia da publicação da reportagem do DS sobre a homenagem oferecida pela Câmara de Suzano pelos anos dedicados ao ensino

23 outubro 2025 - 11h30Por De Suzano
Judith faleceu aos 84 anos em SuzanoJudith faleceu aos 84 anos em Suzano - (Foto: Arquivo)

A professora Judith Falleiros, ex-revisora do Diário de Suzano, faleceu na madrugada desta quinta-feira (23 de outubro) aos 84 anos em sua casa na Vila Urupês. Ela lutava contra ataxia cerebral – doença que ocorre quando a pessoa tem perda de coordenação dos movimentos voluntários.

Ela se dedicou 60 anos de vida ao magistério e à formação de gerações. A morte ocorre no dia da publicação da reportagem do DS sobre a homenagem oferecida pela Câmara de Suzano pelos anos dedicados ao ensino.

A indicação é do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. A brilhante trajetória de Judith se iniciou aos 18 anos.

Movida por profundo amor à educação, ela sempre acreditou que o ensino era imprescindível e que a disciplina fundamental para o desenvolvimento pleno dos alunos.

A sua atuação no ensino e o trato com o Português correto levou Judith para a Redação do Diário de Suzano nos anos 2010. Foi um convite especial do diretor de Redação, Octavio Thadeu de Moraes, que deu muito certo. 

O velório ocorre às 13 horas desta quinta-feira no Velório Municipal, na Rua José Guilherme Pagnani, na Vila Figueira, e o sepultamento será às 16 horas no Cemitério São João Batista, na Avenida Brasília, número 10, no Parque Alvorada.

