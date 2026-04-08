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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Cidades

Professora passa bem após cirurgia; Prefeitura afirma que oferece todo auxílio

Não há previsão de quando ela poderá voltar ao trabalho

08 abril 2026 - 19h53Por da Reportagem Local
Profesora foi ferida pelo suspeito Profesora foi ferida pelo suspeito - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A professora ferida na invasão à escola municipal do Boa Vista, Rita de Cassia Santanna Blum, fez cirurgia e passa bem. Desde a ocorrência do evento, na terça-feira (07/04), a Prefeitura de Suzano vem promovendo todo o auxílio que a professora necessita, segundo a Secretaria de Comunicação Pública (Secop).

No primeiro atendimento, representantes da Secretaria Municipal de Educação prestaram todo apoio a ela até a chegada da família na unidade hospitalar. “Atualmente ela está sob cuidados médicos e a pasta mantém contato com a família para oferecer toda assistência que ela necessitar”, informou a Secop.

A família da professora não autorizou a Secretaria Municipal de Educação a divulgar o estado de saúde dela. Não há previsão de quando ela poderá voltar ao trabalho. 

O ex-aluno que também estava no hospital recebeu alta nesta quarta-feira (08/04) e vai responder pelo ato, conforme trabalho realizado pela Polícia. 

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