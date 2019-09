Professores de Educação Física da rede municipal serão homenageados

Cerca de 50 professores de Educação Física da rede municipal de ensino serão homenageados em evento no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré na próxima segunda-feira (9). A iniciativa é da Associação de Profissionais de Educação Física (Apefis) e conta com apoio da Secretaria de Educação de Suzano. A solenidade está marcada para começar às 8h30.

Esta será a 4ª edição do evento. Na oportunidade haverá também homenagem aos docentes de escolas estaduais e particulares, clubes, associações e projetos da cidade e do Alto Tietê, bem como a graduandos do curso de Educação Física das faculdades Piaget e Unisuz. São aguardadas cerca de 250 pessoas. Todos receberão um certificado de contribuição à categoria.

A atividade faz referência ao Dia do Profissional de Educação Física, celebrado oficialmente em 1° de setembro. Haverá uma homenagem “in memoriam” ao professor Sandro Stefani, falecido em maio de 2018. Por anos ele lecionou na área, se destacou como técnico de categoria de base no voleibol da cidade e foi servidor municipal de Suzano.

A programação conta com três palestras temáticas: “Novos rumos da Educação Física escolar”, com Lúcia Teixeira; “Educador Físico na Saúde”, por Ivan Oliveira Gonçalves; e “Como ter qualidade de vida em tempos de crise”, de Ronaldo Pazzini.

A solenidade terá também apresentações de alunos do projeto de atletismo da “Equipe Garra – Educação Sem Fronteiras”, das Escolas Municipais Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique, e Antônio Marques Figueira, do centro. Esta última unidade também fará apresentações de dança, assim como a Escola Estadual Jussara Feitosa Domschke, do Jardim Portugália.

O idealizador do evento é o professor de Educação Física e pedagogo Wanderlei Averaldo. Ele explicou que o projeto tem como principal objetivo valorizar o profissional e enaltecer a importância da disciplina nas escolas. “Para isso teremos palestrantes renomados que contribuem para a formação pedagógica e técnica dos professores”, finalizou.