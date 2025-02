Professores de Suzano são recebidos em atividade de planejamento anual

A Secretaria de Educação de Suzano realizou nesta segunda-feira (03/02) uma recepção para os cerca de 1,8 mil professores que integram a rede municipal de ensino. A atividade contou com a presença do prefeito Pedro Ishi e da chefe da pasta, Renata Priscila, e aconteceu na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo.

Os docentes foram distribuídos em quatro grupos de cerca de 450 cada. A secretária se apresentou aos profissionais, contou um pouco sobre sua história e discorreu acerca das metas e objetivos a serem alcançados no ano letivo. A iniciativa faz parte do calendário de planejamento da Educação para o início das aulas, que ocorrerá na quinta-feira (06/02) para cerca de 26 mil estudantes.

“Tivemos quatro ótimos encontros de acolhimento aos nossos professores. Temos plena confiança neles e sabemos que estão preparados para o retorno às aulas. Essa foi uma grande oportunidade para que eu me apresentasse e falasse do nosso planejamento para este ano. Acredito que as reuniões foram produtivas porque elas me deram a oportunidade de também conhecê-los ainda mais”, avaliou Renata.

A pasta já havia promovido dois encontros antes: um com os gestores (diretores e coordenadores) das 73 escolas municipais próprias e das 28 creches comunitárias, para orientá-los acerca dos procedimentos a serem adotados no retorno e ao longo de todo o ano letivo, e outro com coordenadores pedagógicos, para organizar as ações e dar continuidade ao planejamento do trabalho nas unidades.

O cronograma segue nesta terça-feira (04/02) com reuniões entre docentes, diretores e coordenadores pedagógicos em cada unidade escolar. A chefe da pasta se reunirá com os demais servidores da Educação, também para definir o planejamento nas escolas.

Já com as formas de trabalho definidas em cada escola, os docentes realizarão, na quarta-feira (05/02), a última reunião antes do início das aulas, que será de acolhimento das famílias. Cada unidade promoverá seu encontro, que terá como objetivo abordar com os pais e responsáveis pelos alunos a importância de manter a parceria entre escola e família, além de tranquilizar os responsáveis e apresentar a proposta de trabalho para 2025.

O prefeito Pedro Ishi elogiou a gestão de Renata à frente da pasta e parabenizou os professores da rede. “Isso mostra que estamos confiantes em cada docente da nossa rede. A Renata realiza um grande trabalho e tenho certeza que será um excelente ano para a Educação suzanense. Desejamos a todos um bom retorno”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.