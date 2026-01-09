Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Cidades

Profissionais 40+ impulsionam busca por cursos técnicos para conquistar novas oportunidades

Movimento é motivado pela rápida formação e pela boa aceitação desse público no mercado de trabalho

09 janeiro 2026 - 16h37Por Fernando
A procura por cursos técnicos entre profissionais acima dos 40 anos cresceu de forma significativa nos últimos meses, segundo a Grau Técnico Mogi das Cruzes franquia de uma das maiores redes de ensino técnico do país. O movimento é motivado principalmente pela rápida formação e pela boa aceitação desse público no mercado de trabalho.

Na instituição, o aumento tem sido perceptível especialmente entre alunos de 45 anos ou mais, que buscam atualização, recolocação ou transição de carreira. Entre os cursos mais procurados estão Informática, Cuidador de Idosos e Coleta de Sangue (Hemoterapia), áreas com forte demanda e inserção rápida no mercado.

Segundo Carlos Gomes, gestor da Grau Técnico Mogi das Cruzes, o ensino técnico tem se mostrado uma alternativa eficiente para quem deseja recomeçar.

“As pessoas acima dos 40 anos têm entendido que a atualização profissional é essencial. Os cursos técnicos oferecem aprendizado prático em pouco tempo e são muito bem aceitos pelas empresas. Temos muitos alunos nessa faixa etária que se formaram recentemente e já estão empregados”, afirma.

O gestor destaca ainda que a experiência de vida desse público tem sido vista como diferencial. “Cursos como Informática, Cuidador de Idosos e coleta de sangue têm atraído muitos alunos 40+. São áreas que valorizam maturidade, responsabilidade e vontade de aprender”, completa Gomes.

