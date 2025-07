Profissionais da Atenção Básica passam por capacitação em arritmia

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma capacitação em arritmia cardíaca para profissionais da Atenção Básica nesta segunda-feira (22/07), na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no centro, com o objetivo de mantê-los preparados para conduzir os casos que envolvem os diferentes quadros relacionados à área de Cardiologia.

A atividade integra o conjunto de formações que está sendo proporcionada pelo setor de Educação Permanente, desde o início do ano, para qualificar 50 médicos clínicos e generalistas que atendem nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As orientações foram compartilhadas pelo médico cardiologista Marco Antônio Ferreira, que faz parte da rede municipal.

Com este último encontro, já foram trabalhados quatro módulos referentes a esta especialidade médica, que já incluíram a relação médico-paciente, a utilização dos anti-hipertensivos na Saúde Básica e a eletrocardiografia básica, nos meses de janeiro, março e maio. Ainda está programado para os meses de outubro e novembro um aperfeiçoamento sobre o tema insuficiência cardíaca.

Paralelamente à capacitação presencial em Cardiologia, estão sendo disponibilizadas outras funcionalidades educativas como lives de discussão de casos clínicos, tira-dúvidas e videoaulas em plataforma educativa, que garante a continuidade do processo educativo. Em 2024, temas específicos relacionados a outras especialidades como Ortopedia, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia também já haviam sido incluídos nesse tipo de trabalho.

A diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe, destacou que os médicos que trabalham nos postos estão tendo o suporte necessário para que possam prestar um atendimento cada vez melhor à população. “Entendemos que esses encontros são fundamentais para alinharmos às condutas e os procedimentos a serem cumpridos na nossa rede municipal, de forma que os profissionais que chegam por meio do programa ‘Mais Médicos’ e demais profissionais que atuam nas unidades de saúde possam proporcionar a assistência que se faz necessária aos moradores”, ressaltou a diretora de Atenção à Saúde.

Por sua vez, o secretário Diego Ferreira afirmou que a variedade de temas que estão sendo trabalhados na capacitação aperfeiçoará o trabalho que é prestado em cada um dos equipamentos. “Estamos proporcionando orientações muito relevantes para o atendimento que é prestado pela Prefeitura de Suzano nos postos de saúde. Estamos aprofundando o conhecimento destes profissionais e discutindo com eles os casos clínicos que são registrados na nossa rotina de atividades”, declarou o titular da pasta.