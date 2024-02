Profissionais da rede municipal de ensino passam por formação em Horta Pedagógica

A Secretaria de Educação de Suzano promoveu nesta terça e quarta-feira (20 e 21/02) uma formação em Horta Pedagógica para 24 profissionais da pasta na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena. O grupo é composto por representantes das cinco unidades que serão contempladas com o projeto ao longo do primeiro semestre de 2024. Professores, coordenadores, diretores e pais de alunos receberam orientações sobre as práticas do plantio nesse tipo de espaço, que tem o objetivo de aproximar as crianças da natureza.

O trabalho já vem sendo implementado em outras escolas da cidade com o apoio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt. Esta formação específica ainda contou com a parceria da empresa de minerais de fertilizantes ICL América do Sul S.A. e com a organização Civicus, que elabora projetos de educação e engajamento associados à temática da sustentabilidade. A capacitação envolveu ensinamentos teóricos e práticos, para que os profissionais estejam habilitados a orientar os alunos no convívio com as Hortas Pedagógicas, visando o aprendizado dos ciclos de cada espécie de planta e incentivando o contato com a terra. A coordenadora de Projetos da Educação suzanense, Sueli Stuchi, marcou presença na atividade.

Além da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, que sediou a formação, as outras unidades que receberão o projeto nesta primeira metade do ano são as Escolas Municipais Ângela Martins de Oliveira, no Jardim Dora; Lidia Lima da Silva, no Jardim Planalto; Professora Liuba Pizzolitto, no Jardim das Lavras Mirim; e Professor Paulo Henrique Barreiros, no Parque Residencial Samambaia.

A implantação das Hortas Pedagógicas propõe o desenvolvimento de habilidades práticas, científicas e socioemocionais; o estímulo a hábitos alimentares; o envolvimento comunitário; e, especialmente, o incentivo a práticas inclusivas, já que são projetadas para serem fisicamente acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, a partir de ferramentas adaptadas e de experiências que estimulam todos os sentidos, que contribuem para a diminuição do estresse, da ansiedade e da depressão.

Sueli Stuchi afirma que as Hortas Pedagógicas trazem inúmeros benefícios para o aprendizado. “Os alunos trabalham com experiências relacionadas à natureza, incentivando o contato com as expectativas e frustrações advindas dos procedimentos adotados no cuidado com as plantas. Ainda busca-se inserir os elementos encontrados neste espaço para apresentar a biodiversidade aos alunos, com plantas de diferentes tamanhos, cores e ciclos”, afirmou a coordenadora.

Por sua vez, o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou que o projeto se soma a tantos outros que a pasta promove com o objetivo de estimular a autonomia dos alunos. “Sempre buscamos garantir protagonismo aos estudantes e reforçar a relação deles com o meio ambiente. Essa iniciativa permite que as crianças possam mexer com a terra e com as plantas, entendendo os processos envolvidos em cada etapa. Com isso, todos passam a desenvolver uma consciência sustentável ao longo de sua formação, que garantirá um aprendizado mais completo”, ressaltou Bassini.