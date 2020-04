Profissionais da Saúde de Suzano recebem gesto especial em ação de acolhimento

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Fundo Social de Solidariedade, promoveu nesta segunda-feira (27) uma ação de acolhimento aos profissionais da rede municipal de saúde. O grupo articulou a produção de centenas de quitutes para doação, em gesto de reconhecimento pelo empenho de médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e outros profissionais no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



Mais de 200 unidades de pãezinhos de leite, broas e bolo foram oferecidas em bandejas aos servidores. A fabricação dos alimentos foi possível por meio de doações de insumos utilizados na Padaria Artesanal, que está com as atividades suspensas. A entrega dos itens acompanhou um pequeno bilhete em agradecimento aos esforços dos trabalhadores neste período, exaltando as atividades desempenhadas.



De acordo com a dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a ação teve o único objetivo de levar conforto e carinho às pessoas diretamente envolvidas no combate à pandemia. “Esses profissionais estão em constante tensão, sobretudo neste momento delicado que vivemos. A oferta dos quitutes representa todo nosso carinho e agradecimento àqueles que, muitas vezes, deixam a família e pessoas queridas para cuidar do próximo”, explicou.



Para Larissa, pequenas atitudes são capazes de transformar a realidade. “Um gesto simples de gentileza pode deixar o nosso dia mais leve. Agradeço as equipes do Saspe e do Fundo Social que, por meio da nossa Padaria Artesanal, puderam proporcionar uma tarde mais agradável e abrir o sorriso de alguém”, finalizou.