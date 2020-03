Profissionais da saúde farão triagem na entrada dos postos

O Comitê de Enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) realizou na manhã de ontem na sede da Secretaria Municipal de Saúde, uma reunião com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) para definir as medidas do fluxo de atendimento na rede de atenção básica.

Entre as novidades está a colocação de profissionais na entrada dos postos para triagem imediata das pessoas com sintomas da doença.

A ideia, segundo o titular da Saúde e presidente do comitê, o médico Luís Cláudio Rocha Guillaumon, é de que todos os cidadãos permaneçam seguindo as recomendações apresentadas pela prefeitura, que são: pessoas com sintomas leves, como tosse e febre, devem aguardar 48 horas em suas residências; caso persistirem, o indivíduo deve procurar a unidade básica mais próxima de sua residência; e nos casos graves, principalmente com dificuldade de respirar, ir até o Pronto-Socorro Municipal (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira).

Já a partir desta quinta-feira, todos os postos de saúde estão com profissionais na entrada, com os devidos aparatos – máscaras, álcool em gel e termômetros – para triagem imediata dos pacientes que chegarem com os sintomas do novo coronavírus.

“Esse procedimento foi adotado em todos os nossos 23 postos e também no Pronto Atendimento de Palmeiras”, afirmou Guillaumon. Ao constatar os sintomas, o servidor vai encaminhar o paciente a uma área isolada da unidade para atendimento. No próprio local, a Vigilância Epidemiológica vai realizar coleta para análise do material, com o objetivo de confirmar ou não o possível caso de Covid-19. Ainda no espaço, o médico deverá avaliar o estado de saúde do paciente para que seja enviado ao PS ou para isolamento social, com tratamento médico e supervisão da própria Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, a pasta deverá adquirir mais 40 termômetros digitais em pistola para facilitar o atendimento. “Todas as medidas de procedimento estão sendo adotadas e avaliadas pelo nosso Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Vale destacar, inclusive, que na situação de uma possível confirmação, o paciente passa a ser assistido pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, o Cross, do governo do Estado de São Paulo, que deverá indicar o hospital em que o destinaremos”, detalhou o secretário.

Segundo o chefe do Executivo suzanense, as reuniões para tratar das medidas e dos procedimentos de atendimento na cidade estão sendo realizadas diariamente com o objetivo de estabelecer cada vez mais proteção à população. “A prefeitura está se esforçando ao máximo para minimizar os impactos da proliferação do novo coronavírus na cidade. Pedimos que todos permaneçam em suas casas e sigam as recomendações médicas. É importante cada um fazer a sua parte neste momento. Agradeço a compreensão de todos”, concluiu Ashiuchi.