Profissionais da Saúde passam por curso sobre ventilação mecânica

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Centro Universitário Piaget (UniPiaget), realizou na quarta e quinta-feira da última semana (07 e 08/02) uma capacitação sobre ventilação mecânica com servidores da pasta, incluindo médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, do Jardim Revista. A atividade foi promovida na base do Samu, no bairro Vila Urupês, e contou com a participação de cerca de 50 colaboradores.

O evento foi ministrado pela fisioterapeuta do Unipiaget especialista em reabilitação nas unidades de urgência e emergência, Andressa Prado. Alguns dos temas tratados foram a assistência aos pacientes em condições clínicas graves e os cuidados críticos em salas de urgência e emergência, com abordagens sobre os modos ventilatórios e ventilação não invasiva, além de leitura das curvas e assincronia ventilatória, que é um cenário em que a ventilação mecânica está em desconformidade com o ritmo de respiração de uma pessoa. A ideia do curso foi de atingir a excelência na assistência ao paciente grave e garantir a segurança dele em situações mais delicadas que envolvem o risco à vida.

Para isso, a capacitação ensinou os trabalhadores a aplicarem a ventilação mecânica de forma eficaz, desde os aspectos iniciais até os mais complexos. O gerente de Enfermagem da UPA, Romualdo Ribeiro, avaliou a experiência adquirida com a atividade e afirmou que a ação trouxe uma “troca de conhecimentos” sobre o manejo no cuidado ao paciente crítico. “É um atendimento realizado por equipe multidisciplinar que precisa estar sempre atualizada para proporcionar assistência de qualidade. Gostamos muito de participar”, analisou.

Há previsão para novas atividades, mas a Secretaria de Saúde ainda não definiu uma data. O enfermeiro do Núcleo de Ensino do Samu em Suzano, Jean Gois, agradeceu pela atenção que a gestão tem com os trabalhadores. “Estamos em constante atualização e sempre preparados para realizar os atendimentos de forma mais eficiente, de acordo com as tecnologias que temos em mãos. Sabemos que mais pessoas vão receber essa capacitação e isso nos deixa muito felizes. O curso ajuda a salvar vidas”, resumiu.

Por fim, o secretário Pedro Ishi agradeceu pela parceria com o Unipiaget e reforçou o compromisso no aprimoramento de procedimentos com os servidores. “Esse curso mostrou como atuar com a ventilação mecânica, que é um meio importante para manter a vida de uma pessoa quando há a impossibilidade de ela respirar normalmente. Diariamente essas equipes lidam com vidas. É uma qualificação de valor imenso e eu agradeço muito o UniPiaget pela parceria e disponibilidade conosco”, concluiu o chefe da pasta.