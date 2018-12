Profissionais se programam para passar a virada do ano trabalhando

Durante as tradicionais celebrações de réveillon, enquanto a maior parte da população está celebrando a chegada do ano novo, alguns profissionais continuam trabalhando. Seja em plantões médicos ou nas ruas da cidade, estes profissionais fazem toda a diferença para a população durante as festas da virada de ano.

A funcionária do Pronto Socorro de Suzano Raquel Pinheiro trabalha no local há cerca de um ano. A enfermeira diz que não é a primeira vez que ela vai passar o réveillon longe de casa. "Já fiz plantões durante as festas de fim de ano. Na área da saúde isto é algo extremamente comum" afirma Raquel. Ela diz que o movimento no hospital costuma ser grande nos feriados.

Raquel afirma que além dos pacientes internados, acidentes e outras ocorrências sempre acontecem durante este período. Por isso é importante que os profissionais estejam atentos e dispostos para atender a população. "É um trabalho gratificante, nos empenhamos para amparar os pacientes neste momento, para que eles se sintam em casa e acolhidos" assegura a enfermeira.

O taxista Guilherme de carvalho também vai passar a virada do ano trabalhando. Segundo ele, grande parte dos motoristas da região trabalham no dia do réveillon. "No momento da virada sempre sinto falta da família, mas mantenho o foco no trabalho. O movimento costuma ser muito alto neste dia, é muito corrido, mas o lucro recompensa" afirma o taxista.

Segundo ele, o movimento no centro da cidade não para durante a virada de ano e muitos estabelecimentos como restaurantes e bares continuam funcionando normalmente para atender os clientes durante a data. Policiais, bombeiros e outros servidores públicos também prestarão serviços normalmente durante as festas de fim de ano.

Em relação aos serviços prestados pelo Pronto Socorro, segundo a Prefeitura de Suzano a direção da unidade afirma que é natural um pequeno aumento no número de pessoas atendidas em razão das festas de fim de ano e das férias, por este motivo os funcionários sempre estarão aptos para atender a população durante estes períodos.