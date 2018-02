‘Programa Boa Visão 2018’ vai atender 24 mil alunos e 1,5 mil idosos

O programa Boa Visão 2018 foi lançado oficialmente nas dependências do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Na ocasião, foram apresentadas as metas do projeto para 2018. A expectativa inicial é atender cerca de 24 mil alunos, de 3 a 8 anos, matriculados em 108 instituições de ensino da cidade, entre escolas municipais, estaduais e do Serviço Social da Indústria (Sesi). Este novo número quase quadriplica o número de alunos atendidos pelo programa no ano passado.

Em 2017, foram atendidos cerca de 6,5 mil estudantes do ensino infantil e do 1° ano do ensino fundamental, de 95 escolas. Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), o objetivo deste é dobrar o número de pessoas atendidas com relação ao não passado e entregar aproximadamente 3,5 mil óculos aos suzanenses.

A primeira dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi enfatizou a importância do projeto para os munícipes. "Não é simplesmente a doação de uma armação e de uma lente, na verdade estamos transformando a vida de uma criança na parte educacional e na parte da saúde. O projeto tem uma iniciativa muito importante e com propósito do bem estar da nossa população", defende.

Vale destacar que todas as escolas que atendem crianças de 3 a 8 anos, irão ser atendidos pelo programa. A partir de hoje, o secretario municipal de educação estará distribuindo todos os materiais necessários, para esta primeira fase, aos professores e profissionais de cada unidade escolar. A triagem terá início amanhã nas escolas.

Cerca de 8 a 10 profissionais da saúde estão escalados para realizar as triagens. 3 consultórios estarão disponíveis para exames futuros após a triagem inicial e cerca de 100 atendimentos (estimativa) serão feitos por dia nos três consultórios. "Temos que ser eficazes para atender essa demanda que é gigantesca e importante. Além disso, já agradeço antecipadamente os profissionais que disponibilizam seu tempo para ajudar o programa", informa o secretário de saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon.

A novidade para este ano é a ampliação do programa para os idosos. A 'Operação Melhoridade' pretende realizar o atendimento de aproximadamente 1,5 mil suzanenses da terceira idade, ou seja, com idade igual ou superior a 60 anos. Para isso, inscrições vão ocorrer nos dias 21 e 22 de março, no Complexo Educacional Mirambava em dois horários, entre 8 e 11 horas e entre às 13 e 16 horas. Para a inscrição, é solicitado documento de identidade original com foto, comprovante de endereço atualizado e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Larissa, a entrega dos óculos, tanto para as crianças, quanto para os idosos está previsto para o segundo semestre deste ano. "Agora no primeiro dia de março vamos começar as testagens nas escolas e nos dias marcados as inscrições da melhor idade. Seguindo nosso cronograma, estaremos entregando até setembro todos os óculos", comunica a primeira dama. Durante a cerimônia, compareceram a coordenadora do programa Boa Visão e Projetos Especiais, Solange Fiamini; o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Fátimo Aparecido Rodrigues; o presidente da câmara municipal, Leandro Alves, o Leandrinho (PR); a dirigente regional de ensino, Vera Lucia Miranda e o diretor do Sesi de Suzano, Roberto Xavier.