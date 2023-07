Programa 'Bombeiro na Escola' forma 315 alunos

A Secretaria de Educação de Suzano e o 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros realizaram a formatura de 315 alunos do programa “Bombeiro na Escola”. A instrução de estudantes dos 4º e 5º anos de quatro unidades municipais foi feita nos últimos dois meses e as cerimônias de encerramento ocorreram nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/06), na sede da corporação.

A solenidade na manhã do primeiro dia envolveu a formatura do 4ºA da Escola Municipal Adélia de Lima Franco, que fica no Jardim Amazonas, e do 4ºA e 5ºA da Escola Municipal Angela Martins de Oliveira, no Jardim Dora. Na parte da tarde, foi a vez dos 5º anos B e C da Escola Municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães, do Jardim São Bernardino. Já nesta quinta-feira, as unidades envolvidas foram as mesmas, com a diferença de que os estudantes contemplados vieram dos outros 4º e 5º anos.

Ao todo, somando os dois dias, foram 73 formandos da Adélia de Lima Franco, 72 da Angela Martins de Oliveira e 68 da Professor Ruy Ferreira Guimarães. Contudo, vale ressaltar que, além destas unidades, os 102 alunos do 5º ano da Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, do Jardim São José, também passaram pela formação e devem ter a oportunidade de visitar a sede do Corpo de Bombeiros em breve, completando assim a entrega dos 315 certificados.

O bombeiro instrutor do programa, cabo André Fernandes de Oliveira, destaca que um dos principais pontos abordados ao longo das aulas com as turmas é a atenção contra trotes. O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, exaltou os resultados obtidos pelo programa nas escolas em que foi aplicado.

O chefe de Gabinete e secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou ainda que a proximidade dos jovens com as equipes de segurança e proteção é um bem essencial. “Perceber que essas crianças criaram uma relação de proximidade com os bombeiros aponta que eles, assim como suas famílias, não terão dúvidas no momento de recorrer ao seu apoio, e isso é vital para que seja possível prevenir acidentes e salvar vidas“, relatou.