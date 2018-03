Programa Cidade Legal vai liberar recursos para Suzano

O coordenador do Programa Cidade Legal do Governo do Estado, Geninho Zuliani, prometeu a liberação de recursos para ações de regularização fundiária em Suzano. Os investimentos podem chegar a R$ 1 milhão e neste primeiro momento deverão beneficiar cerca de 2 mil famílias localizadas em áreas irregulares nos bairros Vila Maria de Maggi, Miguel Badra, Jardim Gardênia, Vila Fátima, Ramal São José, Parque Buenos Aires e Jardim Panorama.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (6) durante audiência com o deputado estadual Estevam Galvão (DEM).

Participaram da reunião a analista técnica do programa Cidade Legal, Candelária Maria Reyes Garcia; o secretário municipal Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação) e o diretor de Habitação de Suzano, Miguel Reis Afonso. Na próxima semana a equipe a administração municipal se reunirá com a assessoria técnica do Cidade Legal para entrega de documentos e finalização do processo para emissão da ordem de

Serviço

"O deputado Estevam Galvão nos procurou, apresentou as necessidades de Suzano na área de regularização fundiária e estamos liberando recursos para estas ações em diversos bairros da cidade. Suzano será contemplada com o Programa Cidade Legal", afirmou o coordenador Geninho.

Estevam comemorou os investimentos conquistados e garantiu que mais bairros serão beneficiados com o programa. "Vamos trabalhar para ampliar ainda mais os investimentos e garantir o direito à moradia para os cidadãos suzanenses", declarou.