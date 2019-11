Programa da Boa Visão entrega mais de 50 óculos para crianças

O Programa da Boa Visão 2019 realizou nesta sexta-feira (1º) a entrega de mais de 50 óculos às crianças beneficiadas, sendo 22 alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi) e 30 da Escola Municipal Ângela Martins de Oliveira, no Jardim Dora. A distribuição ocorreu durante visita da equipe multidisciplinar da iniciativa municipal, que, nesta Operação Óculos Escolar, realizou 23 mil testagens e providenciou 2,2 mil pares de lentes, conforme a necessidade.



A primeira entrega ocorreu de manhã, no Centro Educacional do Sesi. Participaram a dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Larissa Ashiuchi; os secretários municipais Luis Claudio Rocha Guillaumon (Saúde) e Murilo Inocencio (Assistência e Desenvolvimento Social); e a coordenadora do programa, Neide Franco de Lima.



Na oportunidade, 22 alunos receberam os óculos. A gerente administrativa do Sesi, Elaine Moreira, comemorou mais um ano de parceria e ressaltou a aproximação com o município. Já a diretora da unidade, Alessandra Ambrósio, pontuou que 480 alunos passaram pelas testagens neste ano. As crianças receberam a equipe do programa com muito entusiasmo e apresentaram uma canção.



Posteriormente, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a presidente da Câmara, vereadora Gerice Lione, encontraram os alunos em sala de aula. “Agradeço o carinho com que fomos recebidos e por todos aqueles que acreditam no programa e na gestão. Trabalhamos todos os dias pela qualidade de vida dos suzanenses. Saúde e Educação serão sempre nossa prioridade, andando lado a lado”, disse o chefe do Executivo.



No período da tarde, foi a vez dos 30 estudantes da Escola Municipal Ângela Martins de Oliveira. A escola reuniu cerca de cem pessoas para a cerimônia de entrega, que também contou com apresentações dos alunos. O evento ainda foi prestigiado pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini. Para o diretor da escola, Alexandre Andrade dos Santos, a pasta tem garantido oportunidades, sendo que o programa cumpre um papel especial frente à necessidade das crianças em fase de aprendizagem.

A entrega dos óculos da Operação Óculos Escolar deste ano teve início na última quarta-feira (30/10), na Escola Estadual Anderson da Silva Soares, no Jardim Ikeda. Além de crianças de escolas públicas e do Sesi, a iniciativa também beneficia alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Larissa agradeceu o empenho das unidades e toda comunidade escolar, incluindo pais, responsáveis e funcionários que fizeram o Boa Visão acontecer. “O programa pede a dedicação de todos os envolvidos, seja na Educação, na Saúde ou na Assistência Social, além do apoio dos colaboradores do Saspe, do Fundo Social e das próprias famílias. O Boa Visão tem sido de extrema importância para o município, e tudo que é bom para Suzano mantemos e fazemos com amor”, concluiu a primeira-dama.