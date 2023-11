'Programa da Boa Visão' faz entrega de óculos em escola da Vila Amorim

A Prefeitura de Suzano promoveu nesta sexta-feira (17) a entrega simbólica de 25 óculos para alunos da Escola Municipal Carlos Ferreira de Aguiar, na Vila Amorim, por meio do “Programa Boa Visão 2023”, que garante consultas e itens gratuitos à população. A distribuição às crianças contempladas contou com as participações do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, e dos secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi, e de Educação, Leandro Bassini. Até o final do ano, a “Operação Escolar” do programa vai entregar 3.963 pares.

Larissa expressou sua satisfação pessoal em promover o evento e ressaltou o processo realizado, desde a triagem até o recebimento dos óculos. “Todos os ano a gente faz a parte administrativa, burocrática e planeja como serão feitas as entregas”, destacou a primeira-dama.

Pedro Ishi citou as cirurgias realizadas para auxiliar as crianças que apresentam complicações mais graves nos olhos e ressaltou o compromisso de cuidar de alunos e idosos suzanenses por meio do programa.

Ashiuchi citou os números, o olhar sensível dos especialistas para encontrar as dificuldades das crianças e as melhorias que os óculos vão trazer para elas. “Conseguimos identificar muitos estudantes que já vão fazer a cirurgia da catarata, entregar mais de 3 mil armações para os alunos e fornecer os óculos para a melhor idade. Isso influencia no dia a dia, mas, principalmente, na qualidade de vida destas pessoas”, finalizou o prefeito de Suzano.