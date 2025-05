'Programa da Boa Visão' garante formação a 83 educadores para aplicação de pré-testes

A Prefeitura de Suzano garantiu na última quarta-feira (07/05) a primeira atividade prática do “Programa da Boa Visão” ao promover, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, a formação dos 83 educadores que conduzirão as ações relacionadas à aplicação de pré-testes em crianças. O objetivo foi instruí-los a aplicar o teste de acuidade visual e preencher a planilha de resultados.

A atividade contou com as presenças da dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Déborah Raffou Ishi; da diretora do órgão municipal, Beatriz Leite, responsável pelas ações do “Boa Visão”; e da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, que esteve à frente da organização dos trabalhos na oportunidade com sua equipe do Núcleo de Projetos Pedagógicos, integrada por Sueli Stuchi, Ronaldo Júnior e Sueli Prestes.

O treinamento preparou diretores, coordenadores pedagógicos, cozinheiras, secretários, agentes escolares, auxiliares de atividades escolares, agentes de apoio à inclusão e auxiliares de secretaria para avaliar 27 mil alunos da cidade, do G5 ao 3° ano do ensino fundamental da rede municipal, estadual e do Serviço Social da Indústria (Sesi) durante os meses de maio e junho para que, a partir de julho, possam ser iniciadas as consultas aos munícipes identificados com sinais reveladores de problemas na visão.

Durante a formação, foi enfatizada a trajetória e a importância do “Programa da Boa Visão” para a aprendizagem dos alunos, como funciona o desenvolvimento do sistema da visão e quais os problemas mais comuns encontrados na idade deles. Foi explicado que cada representante da escola que compareceu à reunião será considerado um coordenador da iniciativa para a unidade que representa e ficará responsável pelos prazos referentes ao cronograma do programa.

Conforme estimativa baseada em experiências anteriores, entre 8 e 12 mil crianças deverão receber o atendimento por parte dos médicos, e entre 4 a 6 mil crianças deverão ser recomendadas a usar óculos. Vale ressaltar que a armação e as lentes serão confeccionadas de forma gratuita aos estudantes, que receberão em mãos os acessórios das equipes da Prefeitura de Suzano, nas próprias unidades de ensino.

A secretária afirmou que os educadores capacitados no Mirambava darão uma contribuição importante para o sucesso de mais uma edição do programa. “São os profissionais da Educação que terão o papel de garantir que os pré-testes sejam aplicados da maneira correta nos alunos. Estes sinais darão suporte para a Secretaria Municipal de Saúde garantir as consultas que forem necessárias”, declarou Renata Priscila.

A primeira-dama destacou que o treinamento coloca em prática o início do planejamento do programa, que deverá se estender ao longo de todo esse ano. “Lançamos a iniciativa na última segunda-feira (05/05) e já estamos realizando a primeira atividade. Nosso cronograma é muito bem-feito para que possamos, o quanto antes, ver as nossas crianças recebendo os cuidados devidos com relação à saúde ocular, para que tenham o desenvolvimento adequado dentro e fora das escolas”, ressaltou Déborah.