Programa da Boa Visão inicia entrega de óculos; 3 mil idosos fizeram avaliação

A campanha identificou 200 casos de catarata, os pacientes foram encaminhados para cirurgia e depois vão passar pelo oftalmo para escolher o óculos. O programa que atende também as crianças da cidade segue na fase de triagem, ao todo 23 mil alunos do G3 ao 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais e estaduais e do sistema Sesi, serão testados. Na triagem infantil foi identificado uma criança de 5 anos com catarata, o paciente também deve passar por cirurgia.

A entrega dos óculos vai ocorrer do dia 2 ao dia 6 de outubro das 9 às 15 horas na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro). Para os idosos que desejam ajustar o equipamento também podem ir na sede da unidade do dia 2 ao 10 de outubro.

Durante ato solene no CineTeatro Wilma Bentivegna, 20 idosos foram contemplados com a entrega dos óculos. O ato foi marcado pela presença do Prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário de Saúde Pedro Ishi; secretário de Educação Leandro Bassini; além de Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); Paulo Pavione (Comunicação Pública); André Chiang (Meio Ambiente); Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete e Segurança Cidadã); e a diretora do Fundo Social de Solidariedade, Beatriz Leite.

Também esteve no evento o oftalmologista e ex-secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, e os vereadores Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; Artur Takayama; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; e Lázaro Nazaré Pedro; o Lázaro de Jesus.

O programa proporciona qualidade de visão às pessoas que foram contempladas é o que afirmou o prefeito. “Quando entregamos os óculos as crianças damos a possibilidade de enxergar melhor e contribuir diretamente no seu desenvolvimento. Quando se entrega para uma pessoa da melhor idade damos a possibilidade dela continuar enxergando o mundo, seus netos, seus filhos e continuam enxergando a vida ao seu redor”, disse.

A frente da organização do programa Larissa explicou que através da triagem conseguem identificar casos mais graves que precisam ser encaminhados para cirurgia.

O secretário de Educação contou que pelo menos 3 mil crianças devem ser contempladas com óculos ao final da triagem.

O Programa da Boa Visão 2023 vai entregar 3 mil óculos para o grupo da Melhor Idade - idosos que apresentaram problemas de vista durante a fase clínica da ação, que aconteceu durante o mês de setembro.