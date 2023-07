Programa da Boa Visão recebe novas inscrições na sexta-feira no Cineteatro

Na sexta-feria, dia 21 de julho, no Cineteatro, serão coletadas novas inscrições dos interessados que se encaixam nas especificações necessárias para participar do Programa da Boa Visão.

Quem tem 60 anos ou mais pode fazer as inscrições. É preciso trazer os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de endereço e dois telefones para contato.

NOVA EDIÇÃO

Em junho uma nova edição do ‘Programa Boa Visão’ foi anunciada.

A ação que contempla crianças e idosos foi oficialmente lançada e pretende atender mais de 23 mil crianças e 3 mil idosos.

Desta vez, a iniciativa busca ampliar as consultas oftalmológicas em 18%, além de adotar novos métodos digitais e automatizados para o atendimento. A ação garante consultas e óculos gratuitos, com a expectativa de realizar a testagem de mais de 3 mil idosos e 23 mil alunos do G3 ao 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais e estaduais e do sistema Sesi, em suas respectivas unidades.

O lançamento da edição foi apresentado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, responsável pela manutenção do programa, que também conta com o apoio das Secretarias de Saúde e de Educação de Suzano.

De acordo com a primeira-dama, o sucesso da atividade reflete o êxito das parcerias traçadas ao longo dos anos. “O ‘Boa Visão’ cresce a cada dia, alcançando públicos estratégicos para este tipo de atendimento e oportunizando mais qualidade de vida. Agradeço o apoio das equipes do Saspe, do Fundo Social, da Saúde, da Educação e de todos os demais parceiros que se unem para que esse programa tão importante continue avançando em Suzano”.

Mais informações podem ser acessadas no site www.suzano.sp.gov.br.

