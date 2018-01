Programa de Esporte e Lazer terá R$ 1,8 mi para atender até 6 mil pessoas

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) atenderá de 4 mil a 6 mil pessoas em Suzano. Lançada ontem de manhã no Auditório Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a iniciativa tem por objetivo democratizar o acesso ao esporte, lazer e cultura em 20 espaços públicos e de instituições parceiras. O investimento será de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1,8 milhão do Ministério do Esporte e mais de R$ 18 mil da Prefeitura. As atividades se iniciarão na terça-feira, quando as inscrições serão abertas para a população. A proposta gerará 71 empregos diretos no município.

Mais de 100 pessoas prestigiaram o evento de lançamento. Entre elas estavam autoridades, como o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, o secretário de Assistência Social, Fátimo Aparecido Rodrigues, o secretário de Meio Ambiente, Carlos Watanabe e o vice-presidente da Câmara de Suzano, o vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van.

As vagas serão destinadas a pessoas de todas as idades - crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência -, nos períodos da manhã e à tarde. Os interessados deverão procurar o local da atividade de escolha e apresentar documento com identidade e comprovante de endereço de Suzano.

Entre os núcleos estão o CEU - Jardim Gardênia, o Parque Municipal Max Feffer, o Moriconi, o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, além dos centros culturais do Boa Vista, da Vila Figueira, do Colorado e de Palmeiras. Já os sub-núcleos são A Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae), o Instituto Virtutis, a Comunidade Kolping do Jardim São José, o Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), a Associação Atlética Recreativa Esporte Clube Urupês, a Associação Comunitária Caminhos do Sol, Fundação MGi, Paróquia São José Operário, Associação Vila Nova Futebol Clube, Associação Desportiva e Cultural Luz do Amanhã, Movimento pelos Direitos dos Deficientes Físicos (MDDF) e a Comunidade São Judas Tadeu.

Estarão à disposição quase 30 modalidades, entre algumas delas estão de canto, dança, violão, violino, percussão, teatro, cinema, fotografia, artesanato, zumba, ginástica, capoeira, taekwondo, futebol, futsal, vôlei, vôlei de areia, basquete e xadrez. De acordo com Ashiuchi, com a Pelc a Secretaria de Cultura atenderá esse ano mais de 8 mil pessoas, superando a marca de 2017, que foi de 4 mil atendimentos registrados.