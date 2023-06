Programa de veículos mais baratos não chega às concessionárias de Suzano

O programa de veículos mais baratos anunciado pelo governo federal, no mês de junho, não chegou às concessionárias de Suzano. Segundo proprietários, a expectativa é que haja queda nas taxas de juros para que aumente a venda dos veículos seminovos.

O governo repassa para as montadoras o montante de R$ 500 milhões para que elas consigam baratear o preço dos carros populares sem grandes prejuízos. Segundo fontes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) as montadoras já consumiram 60% dos recursos disponíveis. Pouco menos de duas semanas após o lançamento da política, foram usados R$ 300 milhões com as empresas que aderiram à política.

Apesar dessa redução para as montadoras, as concessionárias que vendem carros seminovos não tiveram redução no preço dos veículos. A expectativa dos proprietários é que haja redução nos impostos de financiamento de veículos para reduzir o preço e, consequentemente, aumentar a vendas dos automóveis seminovos.

O proprietário da OK Multimarcas Comércio de Veículos, Lúcio Ricardo explica que o programa atingiu apenas as concessionárias que vendem veículos zero quilômetros, que não é o caso da sua loja.

“A venda de carros está entrelaçada com diversos fatores. A principal é a taxa alta de juros para financiar o veículo. Os clientes ficam apavorados quando se deparam que financiado fica o preço de dois carros”, diz.

A opinião é a mesma compartilhada pelo proprietário da KM Prime Veiculos. Wilson Pirozzi conta que nos últimos nove meses houve uma queda de 70% na venda dos veículos seminovos. Também aponta que a alta taxa de juros é a causa da queda.

“O incentivo do governo não chegou para a gente. Os juros acima do normal encarecem o preço do veículo. Os clientes olham primeiro o preço da parcela e vê se conseguem pegar e na maioria das vezes acabam não levando”, opina.

Outro dono de uma concessionária de Suzano, que preferiu não se identificar, diz que a baixa venda de veículos também está entrelaçada com a quantidade de pessoas inadimplentes na cidade. “Os juros realmente influenciam. Mas também tem clientes que tentam comprar carros com nomes sujos e a comprar fica travada”.

Ao contrário das outras concessionárias, a Gold Star Veículos teve redução de 2% nos preços dos automóveis novos e seminovos após o incentivo do governo. “A redução foi boa, animou os clientes que estão procurando trocar de veículos”, explicou o proprietário Antonio Braga.