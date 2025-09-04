Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/09/2025
Programa é destinado à empregabilidade de pessoas com deficiência

Unidade da avenida Paulo Portela organizará ação em Suzano

04 setembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Programa é destinado à empregabilidade de pessoas com deficiênciaPrograma é destinado à empregabilidade de pessoas com deficiência - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Centro Unificados de Serviços (Centrus) localizado na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista, receberá a partir deste mês os serviços proporcionados pelo Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) do governo paulista.

Nos dias 8 de setembro, 6 de outubro, 3 de novembro e 1º de dezembro, sempre às segundas-feiras, das 9 às 16 horas, um representante do Estado estará à disposição das pessoas com deficiência para suporte voltado à inserção no mercado de trabalho.

Os atendimentos contarão com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e serão realizados por livre demanda, mediante apresentação de CPF, comprovante de residência e laudo/hipótese diagnóstica/relatório clínico para comprovar deficiência, além do currículo.

Nas oportunidades, serão realizadas entrevistas e orientações, além de encaminhamentos e oficinas sobre abordagem e processo seletivo, orientações sobre ambientes inclusivos e postos de trabalho acessíveis, contribuindo para a identificação das vagas em aberto de empresas cadastradas.

Por meio do programa, é garantido aos munícipes todo o suporte antes, durante e após o processo seletivo, com cursos específicos de qualificação, avaliação médica e perfil funcional. Esta iniciativa também atende as empresas interessadas em participar, que podem se cadastrar no site empregoinclusivo.sedpcd.sp.gov.br.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que o serviço será fundamental para a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Esse programa garantirá mais condições para que possamos aproximar os candidatos das empresas, proporcionando mais emprego e renda para a nossa população”, declarou o titular da pasta.

Parceria

Todas as novidades estão sendo implementadas em função da parceria que a Prefeitura de Suzano formalizou com o Governo de São Paulo no último dia 15 de agosto, quando o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, assinaram convênios que impulsionarão políticas inclusivas do município.

