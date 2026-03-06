Programa "Embarcando na Estação Literária" promove experiências de leitura para alunos de Guararema

A Prefeitura de Guararema, por meio das secretarias municipais de Educação e de Cultura e Turismo, inicia em março a edição 2026 do programa "Embarcando na Estação Literária". Lúdica, a iniciativa leva alunos da Rede Municipal, do Maternal II ao 5º ano, para uma experiência de leitura e aprendizagem na Estação Literária "Professora Maria de Lourdes Évora Camargo".

Assim como na edição anterior, as visitas do programa ocorrem durante o período de aula, com acompanhamento dos professores da Educação de Guararema, na Estação Literária. O espaço é dedicado à Cultura e reúne biblioteca, Espaço das Artes, Infocentro, auditório, sala da Primeira Infância e área de convivência, oferecendo atividades e programações voltadas a diferentes faixas etárias.

O programa fortalece o vínculo dos estudantes com os livros e com os espaços culturais da cidade. E, neste ano, as aulas-passeio tem como inspiração o clássico "A Bela e a Fera", com a temática “Entre livros e encantos”. Durante a visita, os estudantes participam de uma vivência que transforma a leitura em uma jornada interativa, com desafios e atividades cooperativas que estimulam a interpretação de textos e o trabalho em equipe.

A proposta também traz reflexões sobre empatia, respeito, superação e valorização das virtudes que vão além da aparência, utilizando a trajetória dos personagens para abordar temas relacionados ao desenvolvimento humano e à convivência. As atividades são conduzidas de forma lúdica e adaptadas às diferentes idades dos participantes.