Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Programa "Embarcando na Estação Literária" promove experiências de leitura para alunos de Guararema

Atividade educativa reúne literatura, desafios lúdicos e reflexões sobre valores como empatia e respeito

06 março 2026 - 15h50Por De Guararema

A Prefeitura de Guararema, por meio das secretarias municipais de Educação e de Cultura e Turismo, inicia em março a edição 2026 do programa "Embarcando na Estação Literária". Lúdica, a iniciativa leva alunos da Rede Municipal, do Maternal II ao 5º ano, para uma experiência de leitura e aprendizagem na Estação Literária "Professora Maria de Lourdes Évora Camargo".

 

Assim como na edição anterior, as visitas do programa ocorrem durante o período de aula,  com acompanhamento dos professores da Educação de Guararema, na Estação Literária. O espaço é dedicado à Cultura e reúne biblioteca, Espaço das Artes, Infocentro, auditório, sala da Primeira Infância e área de convivência, oferecendo atividades e programações voltadas a diferentes faixas etárias.

 

O programa fortalece o vínculo dos estudantes com os livros e com os espaços culturais da cidade. E, neste ano, as aulas-passeio tem como inspiração o clássico "A Bela e a Fera", com a temática “Entre livros e encantos”. Durante a visita, os estudantes participam de uma vivência que transforma a leitura em uma jornada interativa, com desafios e atividades cooperativas que estimulam a interpretação de textos e o trabalho em equipe.

 

A proposta também traz reflexões sobre empatia, respeito, superação e valorização das virtudes que vão além da aparência, utilizando a trajetória dos personagens para abordar temas relacionados ao desenvolvimento humano e à convivência. As atividades são conduzidas de forma lúdica e adaptadas às diferentes idades dos participantes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Departamento da Mulher celebra dois anos de atuação com roda de conversa em Suzano
Cidades

Departamento da Mulher celebra dois anos de atuação com roda de conversa em Suzano

Suzano recebe R$ 1,4 milhão em emendas para ações culturais e de saúde
Emenda

Suzano recebe R$ 1,4 milhão em emendas para ações culturais e de saúde

Iluminação pública de Suzano está cada vez mais perto de se tornar 100% LED
Cidades

Iluminação pública de Suzano está cada vez mais perto de se tornar 100% LED

Defesa Civil de Suzano recebe tanque de combate a incêndios durante evento em Itu
Cidades

Defesa Civil de Suzano recebe tanque de combate a incêndios durante evento em Itu

Unidades de Saúde da Família terão ações especiais sobre tuberculose e obesidade
Suzano

Unidades de Saúde da Família terão ações especiais sobre tuberculose e obesidade

Guararema celebra a 24ª Festa de São Longuinho com programação religiosa e festiva
Cidades

Guararema celebra a 24ª Festa de São Longuinho com programação religiosa e festiva