Programa estadual ‘Sem Papel’ se inicia em escolas da região

As escolas estaduais da região estão com o acesso ao programa do governo estadual "SP Sem Papel", liberado para uso.

O programa busca substituir, por sistema eletrônico, o uso de papel para emissão de documentos.

O programa foi lançado em agosto, mas apenas na última segunda-feira (4) foi disponibilizado para toda a rede estadual escolar.

Agora, todos os funcionários da diretoria e da secretaria das escolas estaduais do Alto Tietê podem utilizar a plataforma "Mesa Virtual" para emitir e arquivar documentos.

Conforme informações da Secretaria Estadual de Educação, o programa vai exigir um login e senha de cada funcionário, que poderão acessar todos os documentos na rede.

"Queremos que os servidores se sintam confortáveis para usar o sistema e entendam que esse é um passo primordial para a preservação do meio-ambiente", disse Haroldo Rocha, secretário executivo da Educação.

Para os documentos que estavam em trâmite no antigo sistema, o "SPDoc", vão seguir normalmente até o seu arquivamento. Porém, desde a última sexta não estava mais liberado o acesso a esse sistema.

A economia sobre o novo sistema, de acordo com pesquisas da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), vai diminuir os custos, pois não será mais necessária a impressão e transporte de documentos.

André Arruda, presidente da Prodesp conta que o "Mesa Virtual", "vai exigir uma padronização nos documentos, além de todas as assinaturas serem digitais".