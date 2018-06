Programa Prepara Enem 2018 segue com inscrições abertas em Suzano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) continua com inscrições abertas para o programa Prepara Enem 2018. Trata-se de uma iniciativa da Prefeitura de Suzano para promover aulas especiais de reforço voltadas aos candidatos que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano.

Para realizar o cadastro, além de levar um documento de identidade e um comprovante de residência, deve ser apresentado o comprovante de inscrição do exame. Ao todo, serão 350 vagas em cada uma das aulas, que ocorrerão aos sábados, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600. O endereço do Saspe é rua General Francisco Glicério, 1.334, centro. O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré fica ao lado, no mesmo endereço, número 1.354.