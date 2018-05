Programa Prepara Enem 2018 começará a receber inscrições

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abrirá inscrições para o programa Prepara Enem 2018 nesta segunda-feira (21). Trata-se de uma iniciativa da Prefeitura de Suzano para promover aulas especiais de reforço voltadas aos candidatos que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio neste ano.

Entre as disciplinas previstas estão Matemática, Português, Redação, Geografia, História, Química e Física. Ao todo, serão 350 vagas em cada uma das aulas, que ocorrerão aos sábados, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

O programa é aberto a todo a população da cidade, mas para participar é necessário estar inscrito no Enem. Por isso, no ato do cadastro no Saspe, além de levar um documento de identidade e um comprovante de residência, deve ser apresentado o comprovante de inscrição no exame.

O interessado poderá escolher quantas aulas quer assistir. Estão programadas seis, nos dias 23 (Matemática) e 30 de junho (Geografia e História), 18 (Química) e 25 de agosto (Física) e 8 (Português e Redação) e 22 de setembro (Matemática), sempre das 8 às 13 horas. Além disso, também será realizado um “Quiz”, com perguntas e respostas de todas as disciplinas, em 6 e 13 de outubro.

No entanto, apesar da grande quantidade de vagas e da possibilidade de participar de todas as apresentações, o participante que faltar a alguma aula em que se inscreveu não poderá participar das demais. Em vista disso, o Saspe recomenda se atentar na hora de fazer o cadastro e ter a certeza de que estará presente. As aulas serão realizadas em parceria com a instituição Univeritas.

“Mais uma vez, o Saspe vem se destacando também na área da Educação. Além de dispormos de aulas no curso Pré-Vestibular Municipal e no polo da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), oferecemos o Prepara Enem, uma oportunidade muito importante para quem está estudando para prestar o exame, que pode ser a porta de entrada para muitas instituições públicas de nível superior, inclusive federais”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600. O endereço do Saspe é rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré fica ao lado, no mesmo endereço, número 1.354.