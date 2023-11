Programa 'Suzano Mais Emprego' divulga 113 novas vagas de trabalho

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou nesta semana as vagas disponibilizadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego”. São 113 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, cujas atribuições e exigências podem ser visualizadas em detalhes no site suzanomaisemprego.com.br.

Para aqueles que possuem ensino fundamental, estão sendo ofertados 76 postos de trabalho com os cargos de motorista de caminhão, com sete oportunidades, e outras cinco para as funções de operador de motoniveladora, operador de escavadeira, operador de rolo compactador, operador de pá carregadeira, sinaleiro líder de equipe, apontador de obras, pedreiro, ajudante de obras, e analista de tráfego, entre outros.

Além dessas, ainda há cinco para eletricista, porém, é preciso ter o curso técnico específico para o desenvolvimento desta atividade.

Outras 30 vagas estão destinadas àqueles que possuem ensino médio. Destas, 20 são para operador de telemarketing ativo, cinco contemplam a função de assistente administrativo, quatro se destinam ao cargo de fotógrafo de aerofotografia, e uma é para conferente de carga e descarga. Há também uma oportunidade aberta para almoxarife, destinada aos candidatos que possuem, além do ensino médio, o curso técnico da área.

A oportunidade para os candidatos com nível superior é para o cargo de chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos), com uma vaga disponível. Para esta função, são exigidos conhecimentos em Excel, Power Point, Photoshop, Corel Draw, e AutoCAD, além de carteira de habilitação do tipo “B”.

O secretário André Loducca ressaltou que o projeto não só contribui para a recolocação no mercado de trabalho dos suzanenses, como também auxilia na economia da cidade.

“A parceria desenvolvida com as empresas é de extrema importância para fortalecer a economia, criar renda e oferecer empregos para aqueles que estão em busca de reinserção no mercado de trabalho ou, até mesmo, uma nova ocupação. É um serviço que consegue atingir tanto o trabalhador, quanto o empregador e a economia de forma geral”, afirmou o chefe da pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.