Programa Vivências Culturais tem 118 vagas abertas

A Secretaria de Cultura de Suzano abriu 118 novas vagas para o programa Vivências Culturais, que oferece aulas de música, teatro, dança e atividades físicas. As oficinas terão início na próxima terça-feira (3).

Serão oferecidas quatro ao todo: capoeira (20 vagas), teatro (48 vagas), artes plásticas (10 vagas) e dança (40 vagas). Cada modalidade será realizada no Centro Cultural Nelson da Cruz, no Cidade Boa Vista; Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva, no distrito de Palmeiras; Centro Cultural Monteiro Lobato, no Jardim Colorado; e Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central da cidade.

As oficinas contam com uma ou duas aulas por semana, com horários nos períodos da manhã e tarde. O número de vagas por turma varia entre dez e 20, com idades mínimas variando entre 7 e 17 anos. Os interessados devem procurar diretamente o local do curso desejado e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço. As oficinas serão oferecidas gratuitamente.

Mais informações sobre o programa Vivências Culturais estão disponíveis pelo telefone da Secretaria Municipal de Cultura, no (11) 4747-4180. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.