Programa 'Vizinhança Solidária Rural’ será lançada no Quinta Divisão em Palmeiras

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras lançará o programa "Vizinhança Solidária Rural" e reivindicará a falta de policiamento, além da má sinalização das vias públicas no bairro Quinta Divisão. De acordo com a entidade, cerca de 15 mil famílias serão contempladas no programa. No encontro, marcado para terça-feira (25), também será discutido a instalação de uma antena com sinal de celular e internet para beneficiar os moradores da região.

O programa "Vizinhança Solidária Rural" funciona da mesma forma que o programa "Vizinha Solidária", por meio de monitores de segurança que serão instalados nas ruas e estarão ligados direto com a base da Polícia Militar (PM) de Palmeiras. Os aparelhos serão capazes de saber todas as informações dos moradores locais. No entanto, nesta nova iniciativa, que será lançada na Quinta Divisão, será incluso uma nova "arma": o GPS Caipira.

Segundo o presidente do Conseg de Palmeiras, Gustavo Ferreira, a novidade servirá na hora de atendimento a população. Como a região sofre com a má sinalização de ruas, onde muitas delas não têm placas, o GPS Caipira servirá para mostrar o endereço correto da ocorrência aos órgãos públicos, seja para casos de polícia, saúde, entre outros. "Como os locais são imprecisos na região, o aparelho dará a localização exata do morador que pede ajuda. Além disso, a novidade vem acompanhada de um botão de pânico, que ao ser apertado, aciona uma sirene que pode ser escutada por todos os vizinhos”, explicou. Na região, são frequentes casos de roubo a residência e furtos a cabos telefônicos.

A reunião também contará com o debate de três pautas: a falta de policiamento, sinalização das vias e a instalação de antena com sinal de celular e internet.

O presidente ainda destacou que é de extrema importância a participação da população local no encontro. "O Conseg é um interlocutor entre os moradores e os órgãos públicos. Uma tribuna livre, onde as pessoas com educação e respeito, cobram as autoridades do que precisam", comentou.

Agendada para toda última terça-feira do mês, a reunião deste mês acontecerá a partir das 19 horas, na Escola Estadual Helena Zerrenner, localizada na Estrada do Koyama, no Jardim Brasil, em Palmeiras.