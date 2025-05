Programação da Semana do Meio Ambiente é divulgada em Ferraz

Com o objetivo de promover conscientização ambiental, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos preparou uma programação especial para a Semana do Meio Ambiente. As ações ocorrerão entre os dias 02 e 07 de junho, com diversas atividades educativas organizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal.

A abertura do evento ocorrerá no Paço Municipal de Ferraz de Vasconcelos, rua Pedro Foschini, 200, Vila Romanópolis, e contará com uma apresentação musical da Orquestra do Serviço Promocional Nossa Senhora Aparecida

O roteiro de atividades envolve exposição de recicláveis, entrega de mudas com a participação do Grupo Nômades, plantio de árvores nativas, visitas nas escolas que participaram dos projetos “Tampinha Premiada” e “Horta na Escola” (programas que incentivam a reciclagem e o cuidado com a terra) e feira de adoção de cães e gatos.

“A Semana do Meio Ambiente é um modo que temos de expandir a conscientização no cuidado com a natureza e ter a participação da comunidade. Ver a animação das crianças ao plantar uma muda é recompensador, ela estará absorvendo o aprendizado e levando para sua família”, pontuou o secretário de Meio Ambiente, José Aparecido Nascimento, Aparecido Marabraz.

Confira a programação completa:

·02/06 -Abertura da Semana do Meio Ambiente, no Paço Municipal de Ferraz de Vasconcelos, às 9 h.

·03/06 - Exposição de Recicláveis no Ecoponto, com alunos da rede municipal, às 09 e 14 h.

·04/06 - Entrega de mudas na CPTM, Estação de Ferraz de Vasconcelos, às 9 h e Estação Gianetti às 14 h.

·05/06 - Plantio de Árvores Nativas, na Estação Cidadania e Cultura, às 9 h e na Areninha do Santo Antônio, às 14 h.

·06/06 - Visitas nas escolas que participam dos projetos Tampinha Premiada e Horta na Escola, com a participação de escolas da rede municipal, das 9 às 15 h

·06/06 - Exposição de Recicláveis no Ecoponto, com três escolas da rede municipal, das 9 às 15 h, sendo elas:

8 às 9 h - EMEB Prof° Ruy Coelho;

9 às 10 h - EMEB Profª Primorosa Jorge;

14 às 15 h - EMEB Prefeito Helmuth Herman Hans Louis Baxmann.