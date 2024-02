Programação de Carnaval movimenta centros culturais

A Secretaria de Cultura de Suzano segue promovendo uma variedade de atividades relacionadas ao Carnaval, que tiveram início na última segunda-feira (06/02) e estão programadas para continuar até terça-feira que vem (13/02). As atrações englobam desde oficinas recreativas até blocos musicais.

Durante esta semana, estão sendo oferecidas atividades recreativas de confecções de máscaras e de boitatá, seguidas de matinês, além da oportunidade de participar de uma oficina com o artista plástico Willian Ferro nos centros culturais. Essas ações são especialmente voltadas às crianças que retornaram das férias escolares e também para os alunos matriculados nos cursos oferecidos nesses locais. Durante os primeiros dois dias, as oficinas atraíram mais de 150 crianças para participar das atividades no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva, no bairro Chácara Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira, e no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, no Jardim Cacique, na terça-feira (06/02).

A programação prossegue com mais dois dias de oficinas, das 13 às 17 horas. Nesta quinta-feira (08/02), as atividades ocorreram no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570). Já na sexta-feira (09/02), também das 13 às 17 horas, o encontro será no Centro Cultural Boa Vista (rua Murilo de Matos Farias, 355).

Por sua vez, as atrações do Parque Municipal Max Feffer começam no sábado de Carnaval, às 14 horas, com uma apresentação musical do bloco D’elas, logo depois será a vez da DJ Anna Kishi. Logo após, às 16 horas, a festa continua com a música do CarnaSuz, que também marca o início da programação do domingo (11/02), às 14 horas. Neste dia, os frequentadores do local poderão celebrar com a atração “Alegra Samba Dancer”, programada para as 16 horas. Para encerrar, na terça-feira, ainda haverá a apresentação do Bloco Praieira, às 14 horas e, por fim, da Banda Swingueira, às 16 horas.

A secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino, ressaltou que a programação foi idealizada para agradar todos os públicos. “Estamos empenhados em oferecer uma programação diversificada, pensada para atender a todas as idades. O entretenimento e a diversão estão garantidos durante os dias de festas”, apontou.