Programação de feiras livres terá mudanças na virada do ano

A virada de ano na próxima semana implicará em mudanças na realização de feiras livres em Suzano. Depois do Réveillon, a programação diurna voltará ao normal, enquanto a noturna ainda terá alterações. Sobre os serviços prestados pelo município neste período, os essenciais estarão disponíveis à população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, nenhuma feira será realizada em 1º de janeiro (quarta). A Feira Noturna que ocorre no Pátio Central às quartas (esquina das ruas Benjamin Constant e Konoe Endo) será antecipada para a próxima segunda (30), das 16 às 21h30.

No dia 31 (terça-feira) acontecerão normalmente as do Jardim Natal (avenida Maria Helena) e do Jardim Colorado (avenida Missionária), das 6 às 14 horas, além da feira da Vila Amorim (rua Alberto José da Costa), que foi transferida da quarta-feira, no mesmo horário.

Já na quinta (2), não haverá a Feira Noturna da Praça Cidade das Flores, mas as diurnas do Jardim Imperador (rua Dr. Odilon de Souza) e do Jardim Revista (rua Guarani) seguem da maneira convencional.

Em 3 de janeiro (sexta-feira), ocorrerá a Feira Noturna do bairro Cidade Cruzeiro do Sul (avenida Tere Nigri), das 16 horas às 21h30, mas não a da Vila Urupês (rua Martha). Quanto às diurnas do Parque Maria Helena (rua Benedito Faria Marques Filho) e do Jardim Casa Branca (rua Oswaldo de Oliveira Lima), serão realizadas no horário habitual (6 às 14 horas).

Além disso, a feira de produtos naturais que ocorre no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) aos domingos, das 10 às 17 horas, não será realizada neste nem no próximo fim de semana (29/12 e 05/01).

Serviços essenciais

Em relação ao atendimento prestado pela Prefeitura de Suzano, a maior parte dos setores públicos municipais estará com as atividades suspensas durante o ponto facultativo na terça (31/12) e o feriado na quarta-feira (1°). No entanto, os serviços essenciais não serão interrompidos.

O expediente geral será retomado normalmente às 8 horas da quinta-feira (02/01) seguinte no Paço Municipal, nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), no Procon e no Centro Unificado de Serviços (Centrus), onde estão lotadas as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, de Meio Ambiente, de Saúde, de Planejamento Urbano e Habitação e de Assistência e Desenvolvimento Social.

As bibliotecas municipais e os centros culturais também voltam a funcionar na quinta. Os serviços de coleta de lixo e varrição de rua ocorrerão apenas na véspera do feriado, enquanto velório e cemitérios seguirão à disposição.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, vai operar normalmente. Equipes médicas estarão de plantão 24 horas por dia. Os Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia de Suzano, atenderão durante toda a virada de ano, assim como o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também ficará à disposição da população. A corporação atende pelo telefone 4745-2150, mesmo número pelo qual o munícipe pode acionar a Defesa Civil. Em relação aos ônibus do itinerário municipal, durante o feriado será adotado pela empresa que explora o serviço em Suzano a escala de horários dos domingos.