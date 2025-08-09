Programação de férias no CEU Gardênia atrai mais de 500 crianças

A programação de férias que foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura no Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (CEU), situado no Jardim Gardênia Azul, atraiu mais de 500 crianças ao longo do mês de julho. Depois de quatro eventos realizados, as atividades foram encerradas no último dia do mês com dez gincanas e brincadeiras de “rouba bandeira”, “batata quente” e “corrida do ovo na colher”.

As ações foram conduzidas por meio de uma parceria com o Coletivo Megê, pela qual foram ofertadas aulas de capoeira, pintura, dança e peça teatral, todas gratuitas e abertas ao público. Os participantes tiveram a oportunidade de explorar a criatividade por meio da expressão artística, que foi incentivada com as práticas que foram desenvolvidas.

Ao longo do mês, as crianças ainda tiveram contato com aulas de ritmo, quando puderam trabalhar a coordenação motora, a percepção musical e a movimentação corporal, explorando diferentes estilos de músicas, como samba, sertanejo e black music, além de estimular habilidades como flexibilidade, equilíbrio e agilidade. Foram duas horas semanais de atividades com muita música e diversão para todos.

Os presentes ainda assistiram ao espetáculo de fantoches “O Mundinho e os Protetores da Floresta”, desenvolvido pelo artista Davi Gonçalves, que abordou a importância da preservação ambiental e o papel fundamental das criaturas folclóricas que protegem e cuidam do nosso planeta.

A coordenadora do CEU, Jéssica Carneiro, destacou a alegria das crianças que foram ao local. “Proporcionarmos momentos de interação, entretenimento e cultura para os participantes, que alegraram as férias escolares de quem esteve conosco neste período. Foi um mês repleto de aprendizado e muita diversão”, ressaltou ela.

O secretário José Luiz Spitti afirmou que a iniciativa é muito importante para a população. “Oferecemos atividades gratuitas para as crianças nesse período de férias, garantindo uma programação diversificada aos meninos e meninas desta localidade do município. Ficamos felizes em saber que a iniciativa se mostrou um sucesso em mais um ano, com todas as atrações que foram ofertadas”, declarou o chefe da pasta de Cultura.

