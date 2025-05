Programação esportiva de Mogi das Cruzes no final de semana tem opções para todos os públicos

Mogi das Cruzes terá muitas atividades esportivas para animar o final de semana, com opções para todos os públicos. Diversos eventos de futebol, futsal, ciclismo e lutas estão programados para os espaços esportivos da cidade neste sábado (24/05) e domingo (25/05).

Na manhã do sábado, a partir das 9h, o estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebe uma rodada dupla de confrontos entre União Mogi e Atlético Mogi, pelo Campeonato Paulista. As disputas começam pela categoria sub-15 e, na sequência, ocorre o jogo pela categoria sub-17.

A programação do futebol no Nogueirão continua no domingo. Pela manhã, a partir das 9h, União Mogi e Joseense jogam pelo Campeonato Paulista, em partidas pelas categorias sub-13 e sub-14. Já no período da tarde, serão realizadas as disputas das semifinais do Campeonato da 1ª Divisão da Liga Municipal de Futebol. Às 14h, o Azulão enfrenta o Vila Rica, enquanto às 16h será a vez de Império e Bomtivê entrarem em campo.

O futsal será a atração no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta, no Mogilar. No sábado, a partir das 17h, a equipe feminina sub-17 do Desportivo Mogiano enfrenta o Eleven Jundiaí. Já no domingo, a partir das 9h, serão realizados jogos das categorias de base do Desportivo Mogiano, além de confrontos das equipes masculinas sub-17 e sub-20.

O distrito de Jundiapeba será palco de atrações voltadas à comunidade neste domingo. A partir das 9h, o Centro de Luras Jackson Durães receberá uma apresentação de kickboxing. Já o Centro Esportivo de Jundiapeba terá, a partir das 8h, o projeto Sonho Brilhante, com provas de corrida para participantes de 4 a 17 anos, divididos por categorias de acordo com as faixas etárias.

Ciclismo

O ciclismo e a conscientização sobre a importância do respeito às normas do trânsito também têm lugar na agenda esportiva, com o projeto Ecobike, realizado pela Associação Pedala Brasil e apoio da Prefeitura. No sábado, a partir das 8h, no estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, serão realizadas atividades de ativação do evento, com Espaço Solidário, em que os participantes terão à disposição bicicletas ligadas a um hodometro. A cada 1km pedalado, será doado 1 litro de leite a uma instituição local. Também estará à disposição o Espaço Futuro, um minicircuito para as crianças, com sinalização viária de solo e aérea.

Já no domingo, a partir das 7h, será realizado um passeio ciclístico, com previsão de participação de até 1.000 ciclistas.