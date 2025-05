Programas vão reduzir deslocamentos e aumentar qualidade de vida

Suzano se planeja para o futuro. Na semana passada, em entrevista ao DS, o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis José Vieira, detalhou os novos programas estruturais da cidade. Dentre eles, “Bairros Mais Completos” e “Cidade dos 15 Minutos” prometem o abairramento de 25 loteamentos da cidade e o acesso a serviços essenciais em 15 minutos para todos os moradores, conforme já adiantou o DS em reportagens anteriores.

As ações fazem parte do planejamento estratégico para os próximos anos e estão alinhadas com o Plano Diretor Municipal, em vigor desde 2017. Suzano, oficialmente, não tem bairros reconhecidos por lei. A cidade possui loteamentos aprovados ao longo de sua história, cada um com seu nome.

Por esse motivo, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei de abairramento para consolidar, a princípio, 25 bairros.

A proposta não altera o CEP ou número da casa e já começou em dois bairros-piloto, Casa Branca e Boa Vista. “A pessoa vai apenas receber uma nova informação, como: “Você mora no loteamento Caxangá, que agora faz parte do bairro Casa Branca”, explicou Elvis.

Com essa iniciativa, o município pode implementar novas políticas públicas. “Esse conceito é inspirado pela ‘Cidade dos 15 Minutos’, ideia que foi implementada em Paris no ano de 2010”, afirmou. Além disso, o secretário detalhou que: “Como o nome sugere, ela propõe que os moradores possam viver, trabalhar e acessar serviços essenciais em um raio de até 15 minutos caminhando”.

Suzano Mais Praças

Outra preocupação da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação são os desafios das mudanças climáticas. Segundo Elvis, o programa “Suzano Mais Praças” visa enfrentar essas dificuldades e promover qualidade de vida, adicionando mais áreas verdes à cidade durante os próximos 4 anos.

A cidade tem 98% da população vivendo em áreas urbanas. Em 2023, com o apoio da Universidade de São Paulo (USP), a Secretaria mapeou as ilhas de calor e identificou a falta de árvores como uma das principais causas das altas temperaturas.

“Temos hoje 70 praças e 2 parques. A proposta é criar mais 32 praças, totalizando 102, e revitalizar outras 18. Muitas praças antigas foram feitas só de pavimento. Agora, queremos que elas tenham função ambiental e de lazer”, informou Elvis.

Futuro da Cidade

Com a chegada das obras do Rodoanel, o secretário acredita que Suzano viverá uma nova fase de desenvolvimento.

“Hoje sou suzanense com muito orgulho. Sempre ouvimos que a cidade era bem localizada, que atrai empregos e agora podemos ver isso sendo usado como estratégia de crescimento”, disse.

Em até 10 anos, Elvis espera que o município consiga cumprir suas metas de reduzir o deslocamento diário dos trabalhadores para São Paulo. “Isso traz mais tempo, e tempo hoje é saúde. Ter tempo para estar com a família, com os filhos e para viver”, refletiu. Elvis concluiu: “Esse é o verdadeiro valor da cidade saudável”.