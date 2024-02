Projeto 'Amigo, Estou Aqui' inicia novos encontros na próxima sexta-feira

A Secretaria de Administração de Suzano, por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), realizará o primeiro encontro da nova edição do projeto “Amigo, Estou Aqui” na próxima sexta-feira (23/02). A ação busca oferecer uma rede de apoio aos funcionários públicos municipais que estão próximos da aposentadoria.

O projeto está em vigor desde fevereiro de 2021, sendo voltado aos servidores que estão entre seis e 24 meses para se aposentar e, nesta edição, a iniciativa conta com 20 inscritos para receber esclarecimentos e orientações, abordando também sobre os aspectos emocionais, sociais e culturais envolvidos nesta nova fase.

Para a Sandra Lopes Nogueira, que foi uma das participantes das edições anteriores, saber sobre esse serviço e participar desse acolhimento oferecido pela Prefeitura de Suzano no período de transição foi de extrema importância para ela. “É um momento muito delicado, atuo na minha área há 44 anos e, de repente, a possibilidade de me aposentar foi assustadora. Mas quando descobri sobre o serviço, fiquei muito feliz e pretendo participar do projeto pela segunda vez. Foi muito relevante os assuntos tratados nas reuniões, me senti muito acolhida”, comentou.

De acordo com a secretária Cíntia Lira, a iniciativa é de grande importância, uma vez que visa o acolhimento e preparo dos colaboradores. “O projeto representa não apenas um apoio crucial para os colaboradores durante a transição para a aposentadoria, mas também um investimento valioso no bem-estar e na preparação de uma força de trabalho resiliente e consciente, promovendo um processo de desligamento mais suave e gratificante para todos os envolvidos”.

Outras informações podem ser obtidas na sede NAS, localizado no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 202) ou por meio do telefone (11) 4745- 2152, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.