Projeto ‘Apoio Suzanense’ distribui mais de 200 cartas

Em pouco mais de um mês de ação, o projeto “Apoio Suzanense”, do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, já distribuiu mais de 200 cartas de incentivo aos profissionais que estão atuando na linha de frente no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), bem como às famílias que estão em isolamento social.

As mensagens, segundo a idealizadora do projeto e primeira-dama, Larissa Ashiuchi, chegam todas pelo e-mail fuss@suzano.sp.gov.br. Após triagem, são encaminhadas aos colaboradores das Secretarias Municipais de Saúde e de Segurança Cidadã, assim como é disponibilizada ao público da melhor idade que está em isolamento social. Inclusive, o marco de 200 cartas entregues foi nesta sexta-feira (19/06), com o envio para agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Diariamente, recebemos as cartas no e-mail, com fotos, desenhos e textos, que motivam e que nos dão esperança de dias melhores. Quem escreve, por exemplo, não sabe quem será o destinatário, mas tem consciência de que a mensagem será recebida com muito carinho. É bonito de ver a empatia e a solidariedade que o suzanense tem com o próximo”, contou a presidente do Fundo Social suzanense.

Por fim, Larissa destacou que o projeto continua na cidade e quem quiser participar pode enviar um texto ou uma foto da carta ao e-mail fuss@suzano.sp.gov.br, com o assunto “Carta Apoio Suzanense”. “Quero reforçar meu pedido para que todos participem: crianças, jovens, adultos e idosos, enviando suas mensagens, desejando força e pedindo proteção a Deus. Vamos continuar levando mais amor aos quatro cantos do município”, concluiu.